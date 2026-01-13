Dream Ami、ハイレグ花柄水着で美ボディ開放 ハワイ満喫ショットに「セクシーなのに可愛い」「レベチ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/13】歌手のDream Amiが1月12日、自身のInstagramを更新。ハイレグデザインの水着姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】LDH所属37歳美女「着こなせるのすごい」美ボディ全開のハイレグ水着
連日ハワイ旅行での写真を多数投稿しているAmi。今回の投稿では、リゾート地でくつろぐオフショットを公開。引き締まった身体のラインが際立つハイレグデザインの水着に、キャップとサンダルを合わせたスタイリングを披露している。
この投稿には「セクシーなのに可愛い」「スタイル抜群」「レベチ」「可愛すぎる」「着こなせるのすごい」「印象変わる」「絵になる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】LDH所属37歳美女「着こなせるのすごい」美ボディ全開のハイレグ水着
◆Dream Ami、リゾート感あふれる水着ショット公開
連日ハワイ旅行での写真を多数投稿しているAmi。今回の投稿では、リゾート地でくつろぐオフショットを公開。引き締まった身体のラインが際立つハイレグデザインの水着に、キャップとサンダルを合わせたスタイリングを披露している。
◆Dream Amiの投稿に反響
この投稿には「セクシーなのに可愛い」「スタイル抜群」「レベチ」「可愛すぎる」「着こなせるのすごい」「印象変わる」「絵になる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】