瀬戸朝香「念願の親子共演中」長女とのダンス動画が話題「娘さん大きくなってる」「仲の良さ伝わる」
【モデルプレス＝2026/01/13】女優の瀬戸朝香が1月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女との2ショット動画を公開した。
【写真】井ノ原快彦の49歳妻「娘さん大きくなってる」念願の親子共演ショット
瀬戸は「念願の！親子共演中」「大好き」と記し、娘と並んでダンスをする動画を投稿。音楽に合わせて同じ振り付けで踊る仲睦まじい親子の姿が収められている。
また「今日留学先へと戻ったお子達」「ママも日本でがんばるぞよ」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「仲の良さ伝わる」「親子揃って指綺麗」「娘さん大きくなってる」などの声が上がっている。
瀬戸は2007年9月に20th Century・井ノ原快彦と結婚し、2010年3月に第1子となる長男、2013年11月に第2子となる長女を出産。2人の子供が現在イギリスに留学中であることを公表している。（modelpress編集部）
◆瀬戸朝香、娘との仲睦まじい2ショット披露
◆瀬戸朝香の投稿に「仲の良さが伝わる」と反響
