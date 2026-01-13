中川翔子「この時の倍生きてしまった」20年前の振袖姿にファン衝撃「変わってなくてびっくり」「タイムスリップしてる？」
【モデルプレス＝2026/01/13】歌手でタレントの中川翔子が1月12日、自身のInstagramを更新。成人式の思い出写真を公開し、注目を集めている。
【写真】40歳双子出産タレント「タイムスリップしてる？」衝撃の20年前振袖姿
中川は「新成人のみなさま おめでとうございます！若いって素晴らしい！」と書き出し、新成人への祝福の言葉とともに20年前の振袖姿を3枚投稿。「この時の倍生きてしまった」とピンクの振袖姿で猫を抱いて、まだ少しあどけなさの残る姿を公開している。
また「大人って楽しそう！と思ってもらえる背中でありたい」「双子たちが成人の日も元気でいなきゃ綺麗なお母さんになりたいからがんばろーっと！」と続けている。
この投稿には「変わってなくてびっくり」「タイムスリップしてる？」「当時からずっと可愛い」「絶対に綺麗なお母さんになれる」などの反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
