カズレーザーとお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」１３日までに更新され、「好きなお寿司のネタ」について語った。

巻物だと何が一番好きかという話題になり「かんぴょう巻きってうまくないですか」とカズレーザー。松陰寺も「あれうまい」と共感した。

カズレーザーは「かんぴょうってうまいっすよ。Ｕ字工事さんがネタで自虐的に『栃木にはかんぴょうがあるからな』『いや、自慢になんねぇだろ』みたいに言うじゃないですか。もっと胸張っていいと思います。かんぴょうって超うまいっすよね」と絶賛した。

「だからＵ字工事さんで笑わないようにしてます。Ｕ字工事さんわかりますけど、あんまかんぴょうのこと悪く言わないでくださいよ」と言うカズレーザーに「いやそれは笑えよ。どういうポジションだよそれ」と松陰寺は笑いながらツッコんだ。

止まらないカズレーザーは「かんぴょうしかねぇだろっていうツッコミどうですかね。あるだけ立派じゃないですかって俺思う。かんぴょうでいいじゃないですか！あんなうまいもの、と思います」と続けた。