フィロソフィーのダンスが、6月13日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催されるワンマンライブをもってグループの活動を終了することをオフィシャルサイトにて発表した。

2025年、“結成10周年・メジャーデビュー5周年・新体制3周年”のトリプルアニバーサリーイヤーという節目を機にメンバー・スタッフ間で話し合いを重ね、導き出した結論だという。

3月25日には作詞・ヤマモトショウ、作編曲・宮野弦士、プロデュース・加茂啓太郎による新曲を含むベストアルバム『Dance to the Music〜Journey with Philosophy no Dance〜』をリリース、そして、4月19日からは全国ツアー＜フィロソフィーのダンス The Last Tour 〜Journey with Philosophy no Dance〜＞を開催することも発表となった。

「残された期間は限られていますが、最後の瞬間までフィロソフィーのダンスらしく笑顔で、愛と幸せをお届けします。改めまして、これまでフィロソフィーのダンスを応援してくださったファンの皆さま、そして、関係者の皆さまに心より御礼を申し上げます。フィロソフィーのダンスとしての旅は終着点を迎えますが、これからも続いていくメンバー達それぞれの新たな旅路を見守っていただけますと幸いです」とファン達への感謝を綴った。

◾️＜フィロソフィーのダンス The Last Tour 〜Journey with Philosophy no Dance〜＞ 2026年4月19日（日）

【東京】Shibuya WWWX OPEN 17:15/ START18:00

問い合わせ先：HOT STUFF PROMOTION (050-5211-6077) 2026年4月26日（日）

【愛知】ElectricLadyLand OPEN16:15 / START17:00

問い合わせ先：(株)サンデーフォークプロモーション（052-320-9100） 2026年4月28日（火）

【福岡】DRUM Be-1 OPEN18:30 / START19:00

問い合わせ先：(株)ビッグイヤーアンツ(092-712-4221) 平日12:00~16:00 2026年4月29日（水・祝）

【高松】高松DIME OPEN16:30 / START17:00

問い合わせ先：株式会社デューク(087-822-2520) 2026年5月2日（土）

【金沢】金沢AZ OPEN16:30 / START17:00

問い合わせ先：FOB金沢(076-232-2424) 2026年5月3日（日）

【富山】富山MAIRO OPEN16:30 / START17:00

問い合わせ先：FOB金沢(076-232-2424) 2026年5月5日（火・祝）

【仙台】仙台darwin OPEN16:30 / START17:00

問い合わせ先：株式会社G.I.P(022-222-9000) 2026年5月17日（日）

【北海道】札幌 近松 OPEN16:30 / START17:00

問い合わせ先：株式会社マウントアライブ(050-3504-8700) 2026年5月23日（土）

【大阪】Yogibo META VALLEY OPEN16:15 / START17:00

問い合わせ先：YUMEBANCHI(大阪)( 06-6341-3525) 2026年5月24日（日）

【広島】広島 VANQUISH OPEN16:30 / START17:00

問い合わせ先：YUMEBANCHI(広島)( 082-249-3571) チケット代：7,200円（会場限定・特典グッズあり）

▼オフィシャルファンクラブ「Color Me Funk」先行

1月19日（月）20時〜1月27日（火）23:59

※申し込みにはファンクラブへの入会が必要です。

オフィシャルファンクラブ「Color Me Funk」

https://danceforphilosophy-fc.com/ ※2026年6月13日（土）LINE CUBE SHIBUYA公演の詳細は後日お知らせいたします。