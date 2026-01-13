女優の藤山直美（６７）、寺島しのぶ（５３）が１３日都内で、東京・新橋演舞場２月公演「お光とお紺〜伊勢音頭 恋の絵双紙〜」（５〜２４日、浅香哲哉演出）の製作発表を行った。

誕生日が同じ（１２月２８日）の２人。演技派同士の約１０年ぶりの共演に藤山は「決まったときは、うそ、ホンマ？ めっちゃうれしいやんと思った。しのぶちゃんは１４歳差あるけれど、頭良くてしっかりしてるから。幼なじみ役でも年齢差関係ないでしょう」と全幅の信頼を寄せる。寺島は「直美さんの人を笑わせた後に漂わせる孤独感が好き。共演できるのなら、内容はどうでもいい、くらいの気持ち。食らいついていきたい」

歌舞伎の名作「伊勢音頭恋寝刃（いせおんどこいのねたば）」に題を取った今作は、伊勢の遊郭が舞台。和歌山から遊郭に売られてきた貧しい２人の娘の物語。対照的な性格の２人の友情や恋愛を人情喜劇として描く。「油屋おこん」（小幡欣治脚本）の題で１９８７年（東京宝塚劇場）に森光子さん、草笛光子が共演した初演で知られるが、今回は演出などを変え、ハッピーエンドになるという。