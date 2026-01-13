シンガー・ソングライターのアンドレア・ボチェッリが、2月に開催される冬期オリンピックの開会式でパフォーマンスをする。2月6日にミラノのミラノ・サンシーロ・オリンピックスタジアムで開かれるミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック開会式に向けては、すでにマライア・キャリーの出演も発表されている。



【写真】そろってアンドレアを称えるコンサートに出席 意外な仲の大物俳優

2006年に同じくイタリアで開催されたトリノオリンピックでも、閉会式に出演していたボチェッリは、2月に予定されているアメリカでのツアーから今回の開会式に駆け付ける見込みだ。



ミラノ・コルティナ2026冬期オリンピックの開会式には、他にも「ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル」で知られるイタリア出身の女優サブリナ・インパッチャトーレや「リディア・ポエットの法律」のマティルダ・デ・アンジェリスも登場予定であるほか、昨年9月に91歳で他界したファッションデザイナー、ジョルジオ・アルマーニへの追悼コーナーも設けられる予定だ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）