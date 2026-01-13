【きょうから】ロフトで『ドラクエ』バレンタイン開幕 新商品6種を含む全10種類 「スライムサブレ」がキーホルダーに＜概要＞
ロフトは、きょう13日より『ドラゴンクエストバレンタインプロモーション2026』を開催する。
【写真多数】かわいい…自分用に欲しい『ドラクエ』バレンタイン商品
『ドラゴンクエスト』のスライムを模ったミルク、いちご風味チョコが入った巾着、ギフト缶、ぬいぐるみなど、新商品6種類を含めた全10種類をラインナップ。『スライムサブレ』がキーホルダーになって登場する。
全国のロフト173店舗で展開する新商品は、全国のイトーヨーカドー75店舗やスクウェア・エニックス オフィシャルショップで同時発売。
■『ドラゴンクエスト バレンタインプロモーション2026』概要
期間：2026年1月13日（火）〜2月14日（土）※在庫は、なくなり次第終了
場所：全国のロフト173店舗
展開数：新商品6種類含む 全10種類 ※展開規模は店舗により異なる
商品例：※価格は全て税込み
・新商品
スライムのチョコレート ペア巾着＜ミルクチョコ＞
スライムのチョコレート ペア巾着＜いちご風味チョコ＞ 各1728円
スライムがプリントされた巾着（ブルー／ピンク）にスライム型のチョコレート入り。
・新商品 スライムのチョコレート ギフト缶＜ミルクチョコ＆いちご風味チョコ＞ 2700円
ギフト缶は小物入れなどアフターユースとしても楽しめる。
・新商品 スライムサブレ スライム ピーチスライム（いちご風味） 1728円
スライムサブレから新しい味いちご風味が登場。
・新商品 スライムサブレキーホルダー スライム メタリックバージョン（バター風味）・ピーチスライム（いちご風味） 各1980円
スライムサブレ缶がそのまま小さくなってキーホルダーに。スライムサブレのチャーム付き。
・ぬいぐるみSチョコスライム 1100円
チョコスライムが手のひらサイズの可愛いぬいぐるみに。
・ぬいぐるみSチョコタワー 1540円
バレンタイン気分にぴったりの人気のチョコタワーのぬいぐるみ。
（C）ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
