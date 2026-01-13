『ドラゴンクエストバレンタインプロモーション2026』

　ロフトは、きょう13日より『ドラゴンクエストバレンタインプロモーション2026』を開催する。

　『ドラゴンクエスト』のスライムを模ったミルク、いちご風味チョコが入った巾着、ギフト缶、ぬいぐるみなど、新商品6種類を含めた全10種類をラインナップ。『スライムサブレ』がキーホルダーになって登場する。

　全国のロフト173店舗で展開する新商品は、全国のイトーヨーカドー75店舗やスクウェア・エニックス オフィシャルショップで同時発売。

■『ドラゴンクエスト バレンタインプロモーション2026』概要
期間：2026年1月13日（火）〜2月14日（土）※在庫は、なくなり次第終了
場所：全国のロフト173店舗
展開数：新商品6種類含む 全10種類　※展開規模は店舗により異なる

商品例：※価格は全て税込み
・新商品
スライムのチョコレート　ペア巾着＜ミルクチョコ＞
スライムのチョコレート　ペア巾着＜いちご風味チョコ＞　各1728円
スライムがプリントされた巾着（ブルー／ピンク）にスライム型のチョコレート入り。

・新商品　スライムのチョコレート　ギフト缶＜ミルクチョコ＆いちご風味チョコ＞　2700円
ギフト缶は小物入れなどアフターユースとしても楽しめる。

・新商品　スライムサブレ スライム ピーチスライム（いちご風味）　1728円
スライムサブレから新しい味いちご風味が登場。

・新商品　スライムサブレキーホルダー スライム メタリックバージョン（バター風味）・ピーチスライム（いちご風味）　各1980円
スライムサブレ缶がそのまま小さくなってキーホルダーに。スライムサブレのチャーム付き。

・ぬいぐるみSチョコスライム　1100円
チョコスライムが手のひらサイズの可愛いぬいぐるみに。

・ぬいぐるみSチョコタワー　1540円
バレンタイン気分にぴったりの人気のチョコタワーのぬいぐるみ。

（C）ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX