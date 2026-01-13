ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO」の「LINEMO週穫祭」で1月分の月替わりキャンペーン「LINEMO週穫祭 2026年は午年！ “うま”くいくキャンペーン」を開始した。あわせて、月額基本料や手数料が割引されるキャンペーンも実施する。

群馬への旅行やわさビーフなど、午にかけた賞品を多数用意

1月の月替わりキャンペーンは「LINEMO週穫祭 2026年は午年！ “うま”くいくキャンペーン」。期間は2月8日まで。

総額100万円相当の賞品が抽選で100人に当たる。LINEMOユーザー以外も参加できる。LINEMOのWebサイトのエントリーフォームから応募できる。

賞品には2026年の干支である「午（うま）」にちなんだアイテムが並ぶ。A賞は「JTB感動体験ギフト『してね』群馬／万座プリンスホテル／ペア1泊2食付（約5万円相当）」（10人）、B賞は乗馬体験もできる「FOR2ギフト（PURPLE）（eギフト）（約2万円相当）」（10人）となっている。

このほか、“美味い”（うまい）を楽しめる賞品としてC賞に「タイガー魔法瓶 電気圧力鍋」（5人）やD賞に「過熱水蒸気エア フライヤー」（5人）、E賞に「こいうまチップ 濃厚えび風味 & ポテトチップス わさビーフ」（70人）が用意されている。

月額基本料や契約事務手数料が割引

「LINEMOベストプラン基本料2カ月500円キャンペーン」が、1月18日まで実施される。

期間中に「LINEMOベストプラン」へ新規申し込み、またはほかのプランからの変更申し込みを行ったユーザーを対象に、開通の翌月もしくは対象のプランが適用される月から2カ月間、データ使用量が3GB以下でも、3GBを超過しても、月額基本料が一律500円となる。通常、3GB以下の場合は990円、3GB超過時は2090円の基本料がかかるが、それぞれ490円、1590円が割引されることになる。

また「契約事務手数料無料キャンペーン」も2月1日まで実施される。期間中に新しい電話番号での契約、または他社からのMNPで「LINEMOベストプラン」および「LINEMOベストプランV」に申し込み、2月28日までに開通または利用を開始すれば、通常3850円かかる契約事務手数料が全額割引される。ソフトバンクやワイモバイル、LINEモバイルからの乗り換えは対象外となる。