「えっ!? 来てたんか!! めっちゃビックリ」世界的大ヒット作のヒロインが選手権決勝を現地観戦。聖地・国立で熱視線
１月12日に第104回全国高校サッカー選手権の決勝が国立競技場で開催され、神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）が対戦。インターハイ王者の前者が３−０で快勝し、初優勝を果たすと同時に、史上６校目の夏冬連覇を達成した。
高校日本一を決める大一番の観客数は６万142人。最多を更新したなか、前々回大会の応援マネージャー、藤粼ゆみあさんも現地で熱視線を送ったようだ。
広島県出身の17歳で、世界的に大ヒットしたNetflixドラマ『イクサガミ』でヒロインを務めた藤粼さんは、12日にXを更新。聖地・国立で観戦する写真を添え、「#高校サッカー 今年も感動をありがとうございました」と思いを綴った。
この投稿は注目を集め、「えっ!? ゆみあちゃん来てたんか!! めっちゃビックリ」「顔写真が素敵です」「応援マネージャーしてた時が懐かしいな」「応援マネージャー卒業されても観戦されるとは嬉しいね」といったコメントが続々と寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「顔写真が素敵です」17歳女優の現地観戦ショット
