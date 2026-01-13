NEWS小山慶一郎、22年前の成人式帰りの秘蔵プラベ写真公開「ちょっとやんちゃな感じが最高」「オーラがすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/13】NEWSの小山慶一郎が1月12日、自身のInstagramを更新。過去の写真を公開した。
【写真】NEWSメンバー「片手にガラケー」22年前の秘蔵成人式ショット
小山は「22年前、小山の成人の日」「地元の成人式から帰って来て実家で撮った写真」と記し、成人式当日の写真を投稿。やや長めのヘアスタイルに、ネクタイを緩めたスーツ姿で正面を見つめる小山の姿が収められている。
また「＃平成」「＃片手にガラケー」と手には時代を感じる携帯電話が握られていた。
この投稿に、ファンからは「イケメンすぎる」「ちょっとやんちゃな感じが最高」「昔から完璧」「この頃からオーラがすごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆小山慶一郎「片手にガラケー」成人式ショット披露
◆小山慶一郎の投稿に「ちょっとやんちゃな感じが最高」と反響
