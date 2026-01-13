本田望結＆紗来「小学生ぶりにおんぶ」密着2ショット公開「尊すぎる姉妹」「2人とも大きくなった」と反響
【モデルプレス＝2026/01/13】タレントでモデルの本田紗来が1月12日、自身のInstagramを更新。姉で女優の本田望結との2ショットを公開した。
【写真】子役出身美人姉妹「ずっと可愛い」小学生ぶりのおんぶショット
紗来は「お正月のみゆさん 1日の早朝から生放送を終えて、そこから急いで来てくれて一緒に初詣できました」と望結とともにお正月を過ごしたことを明かし、2ショットを複数投稿。望結におんぶをされ、頬を寄せ合った仲睦まじい姉妹ショットのほか、笑顔で手を繋いだ写真や見つめ合う2人の姿が収められた写真なども披露した。
また、ストーリーズでは同投稿を引用し「小学生ぶりにおんぶしてもらったかも」と明かしている。
この投稿に、ファンからは「尊すぎる姉妹」「ずっと可愛い」「癒される」「2人とも大きくなったね」「揃って美人」「エモい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆本田紗来、姉・望結とのおんぶショット披露
◆本田紗来の投稿に反響
