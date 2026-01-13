ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）が１３日に放送され、元同局アナでフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが８１歳で死去したことを伝えた。

番組の最後には、「ザ・ベストテン」で久米さんと共演したタレントの黒柳徹子が１３日に自身のインスタグラムを更新し、追悼したことを報じた。黒柳は「久米さん！」と呼びかけるように書き出し、「私には親友という人が、いるようで、いなかった。あなたは、その中で『ザ・ベストテン』以来本当の親友だった」と長文で思いをつづった。

番組では江藤愛アナウンサーが「久米宏さんが亡くなったことについて、黒柳徹子さんがインスタグラムを書かれています。読ませて頂きます」として全文章を代読。最後は「『私の涙が見えますか？』本当に友達でいてくれてありがとう。クールに見える久米さんへ、と書かれています」と話しながら、声が震えた。

ネットでは「最後の方は声が震えていたな 涙声だったわ」「映像は映らなかったけども、明らかに声が詰まってた」「久米宏さんが亡くなって、ひるおび内で黒柳徹子さんのＩｎｓｔａｇｒａｍのコメント読み上げてたアナウンサー泣いちゃったけど、映さずに番組終えたのとても良いと思います」「黒柳徹子さんのコメントを読み上げる江藤愛アナ…画面には映らなかったけれど…涙声なのはわかった」との声が上がっていた。