エンゼルスの菊池雄星投手が１３日までに自身のＳＮＳを更新し、映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督）を観賞して「１３５分間泣き続けた」と告白した。

同映画は元阪神タイガースの外野手で、２０２３年に脳腫瘍のため死去した横田慎太郎さん（享年２８）の壮絶な人生を描いた作品。一時帰国していた際に、以前に一度あいさつをしたことがある、同作品の制作総指揮者で幻冬舎の代表取締役社長・見城徹氏と再会し、この作品のサンプルＤＶＤを貸してもらったという。

年間２００冊の本を読む菊池は「伝説の人」と見城氏を尊敬してやまない様子。その見城氏から「この映画は、僕の人生のバックホームだと思って作りました」、「命を削って作った映画です。不安と恐怖に苛まれた日々でした」の言葉を受け、観賞したことを明かした。

米国の自宅で、家族が静まった後にソファーで一人ＤＶＤ観賞すると「気づけば１３５分間泣き続けていた」という。「家族を起こさないようにと、声をおさえて嗚咽した」とつづった。

エンドロールが終わっても、しばらくソファから立ち上がることもできなかったほどの衝撃を受けた作品。「病気になっても、最後まで戦い続けた横田さんの姿。懸命にさせるご家族、そして仲間。『感動』という言葉が陳腐に思えてしまうほどの物語」と評した。そして「もっと毎日を全力で生きよう。魂を込めて野球をしよう」と誓いを立てていた。