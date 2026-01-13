プロボクシングの元世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が１３日、神奈川・相模原市内の所属ジムで２０２６年初練習に臨み、ウォーミングアップの後、４ラウンドのシャドーボクシングを行った。５月に東京ドームで計画されている世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝との日本ボクシング史上最大の世紀の一戦へ向け、いよいよ始動した。

昨年１２月２７日にサウジアラビア・リヤドでスーパーバンタム級転向初戦に臨み、ＷＢＣ同級１０位セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝を３―０の判定で下した。しかしタフなエルナンデスを相手に接近戦で苦しみ、ジャッジ２者が２点差とする辛勝だった。

米国で最も権威のある専門誌「ザ・リング」は１０日、１５歳の時から中谷を指導するルディ・エルナンデス・トレーナーのインタビュー記事を掲載。同トレーナーは「ジュントがイノウエをＫＯできる可能性は低いだろうが、判定でなら勝てると思っている」などとコメントした。この報道を受け、中谷は「ルディが言ってることなんで。そこらへんは、やってみなきゃわからない。生ものなので、（井上が）倒れる可能性もありますし。そこら辺はしっかりチームと会って、共有して組み立てていきたいなと思っています」と話した。

またサウジ興行の前日計量（１２月２６日）後には、井上が東京ドームでフェザー級に転向して５階級制覇に挑戦する可能性に言及。試合後の会見で「そういった話もあったが、お互いに勝った。そりゃもう、やりましょうよ」と改めて中谷戦実現に意欲を示した。

試合前日に降って湧いてきた井上の発言に対し、中谷は「多少のクエスチョンはありましたけど」と打ち明けたが、「やるべきことは１つなんで、そこら辺は集中してエルナンデス戦に向けてやってました」と強調した。

エルナンデス後の会見では「井上選手とやれないとなると寂しさはある」と話していたが、対戦実現は確実となった。「（昨年３月の）年間表彰の時からそういう話題が耳にも目にも入ってたくさんの情報がある中で、この試合（エルナンデス戦）の中でも頭の片隅にはあった。今回こういう戦いを経て、自分自身が成長できる材料をたくさんもらった。そこ（井上戦）に向けて着実に進んでいければと感じているし、より成長できる時間が過ごしていけるかなと思っています」と目を輝かせた。