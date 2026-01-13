日本ラグビー協会は13日、高校日本代表候補30人を発表した。

花園で3連覇を達成した桐蔭学園からはPR喜瑛人ら3選手が入り、準決勝で右肩を痛めたHO堂薗尚悟主将は外れた。

花園出場を逃した高校からは開志国際のLOマイカ・ダヴェタ、京都工学院のSO杉山祐太朗とCTB林宙、天理のWTB坂田弦太郎、熊野の広畑汰南が名を連ねた。

1月23〜26日に関東学院大学金沢文庫キャンパスで合宿が実施される。

メンバーは以下の通り。

・勝又篤（東福岡）

・佐口広樹（東海大大阪仰星

・田辺隼翔（桐蔭学園）

・古沢晴也（常翔学園）

・喜瑛人（桐蔭学園）

【HO】

・角方温太（東海大大阪仰星）

・津村晃志（御所実）

【LO】

・市川結雅（名古屋）

・笹部隆毅（東海大相模）

・泊晴里（大阪桐蔭）

・マイカ・ダヴェタ（開志国際）

【FL/No・8】

・足立佳樹（桐蔭学園）

・須藤蒋一（東福岡）

・南川佑樹（京都成章）

・山田哲平（佐賀工）

・ロケティ・ブルースネオル（目黒学院）

【SH】

・荒木奨陽（中部大春日丘）

・片岡湊志（京都工学院）

・元橋直海（常翔学園）

【SO】

・杉山祐太朗（京都工学院）

・矢守勇生（大阪桐蔭）

【CTB】

・東佑太（東海大大阪仰星）

・須田琥珀（大阪桐蔭）

・林宙（京都工学院）

・福田恒秀道（国学院栃木）

・森岡悠良（京都成章）

【WTB】

・坂田弦太郎（天理）

・平尾龍太（東福岡）

【FB】

・田中勝斗（大分東明）

・広畑汰南（熊野）