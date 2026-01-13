【ラグビー】高校日本代表候補30人に桐蔭学園からPR喜瑛人ら3選手 HO堂薗尚悟は外れる
日本ラグビー協会は13日、高校日本代表候補30人を発表した。
花園で3連覇を達成した桐蔭学園からはPR喜瑛人ら3選手が入り、準決勝で右肩を痛めたHO堂薗尚悟主将は外れた。
花園出場を逃した高校からは開志国際のLOマイカ・ダヴェタ、京都工学院のSO杉山祐太朗とCTB林宙、天理のWTB坂田弦太郎、熊野の広畑汰南が名を連ねた。
1月23〜26日に関東学院大学金沢文庫キャンパスで合宿が実施される。
メンバーは以下の通り。
【PR】
・勝又篤（東福岡）
・佐口広樹（東海大大阪仰星
・田辺隼翔（桐蔭学園）
・古沢晴也（常翔学園）
・喜瑛人（桐蔭学園）
【HO】
・角方温太（東海大大阪仰星）
・津村晃志（御所実）
【LO】
・市川結雅（名古屋）
・笹部隆毅（東海大相模）
・泊晴里（大阪桐蔭）
・マイカ・ダヴェタ（開志国際）
【FL/No・8】
・足立佳樹（桐蔭学園）
・須藤蒋一（東福岡）
・南川佑樹（京都成章）
・山田哲平（佐賀工）
・ロケティ・ブルースネオル（目黒学院）
【SH】
・荒木奨陽（中部大春日丘）
・片岡湊志（京都工学院）
・元橋直海（常翔学園）
【SO】
・杉山祐太朗（京都工学院）
・矢守勇生（大阪桐蔭）
【CTB】
・東佑太（東海大大阪仰星）
・須田琥珀（大阪桐蔭）
・林宙（京都工学院）
・福田恒秀道（国学院栃木）
・森岡悠良（京都成章）
【WTB】
・坂田弦太郎（天理）
・平尾龍太（東福岡）
【FB】
・田中勝斗（大分東明）
・広畑汰南（熊野）