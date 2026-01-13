元AKB48でタレントの峯岸みなみ（33）が12日深夜放送のテレビ朝日系「キョコロヒー」（月曜深夜0・15）にゲスト出演。MCの元アイドルとドラマ共演した際の印象について語った。

峯岸はMCを務める元日向坂46で女優の齊藤京子とは昨年12月まで放送されていたフジテレビ系のドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」で共演していた。

齊藤は峯岸について「本当に憧れの大先輩なので、2人きりでお話できるとかなかなかもう本当にないことなので」と尊敬を口に。

ドラマ撮影中についても「本当にこれ凄くて。峯岸さんが入れてくださる差し入れ、とんでもなくおいしいんですよ。普通のおいしいとかじゃなくて」と力説。

峯岸は「本当に売れてるアイドルなのに、凄い謙虚で」と驚いた様子。「今どきの若い子って、先輩にも結構フランクに。こんなになんか後輩後輩した子いるんだと思って。めっちゃ気持ち良かったです、しゃべってて」と喜んだ。

現在の売れっ子アイドルに何かわだかまりがあったのかと問われると、「物おじしない若い子はやってるじゃないですか、何か。例えば今はやりの“おひなさま”とか」とタレントでインフルエンサーの長浜広奈の名前を挙げた。