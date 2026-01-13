12月の全国倒産 2カ月ぶり900件台、ことし3番目の多さ



2025年12月の全国企業倒産（負債1,000万円以上）は、件数が928件（前年同月比10.2％増）、負債総額は2,981億8,200万円（同53.6％増）だった。

件数は、10月の965件、7月の961件に次ぐ、ことし3番目の高水準だった。12月としては4年連続で前年を上回り、2011年（1,032件）以来、14年ぶりの水準となった。

負債総額は、4カ月ぶりに前年同月を上回った。2024年10月（2,529億1,300万円）以来、14カ月ぶりに2,000億円台に乗せた。12月は2024年7月のＭＳＪ資産管理（株）（愛知・負債6,413億円）以来、17カ月ぶりに負債1,000億円超が発生したため（前年同月ゼロ）。ただ、同1億円未満が701件（前年同月比11.4％増）で、全体の75.5％（前年同月74.7％）を占め、小・零細規模の倒産が主体に推移した。



2025年の企業倒産は、四半期別では1-3月期2,457件（前年同期比5.9％増）、4-6月期2,533件（同3.0％減）、7-9月期2,639件（同6.2％増）、10-12月期2,671件（同3.0％増）だった。4-6月期は13四半期ぶりに前年同期を下回ったが、以降は緩やかな増加ペースで推移している。

・形態別件数：破産の構成比は89.8％、2カ月連続で80％台

・都道府県別件数：前年同月を上回ったのが27都道府県、減少16府県、同数4県

・負債額別件数：負債1億円未満の構成比75.5％、1,000億円以上が17カ月ぶりに発生

・業種別件数：電気機械器具製造業、印刷・同関連業などが増加

・従業員数別件数：従業員10人未満の構成比は89.5％、2カ月連続で80％台

・中小企業倒産（中小企業基本法に基づく）の構成比：10カ月連続で100.0％

・「人手不足」関連倒産：36件（前年同月25件）で、内訳は人件費高騰17件（同13件）、求人難10件（同7件）、従業員退職9件（同5件）

・「物価高」倒産：67件（同50件）で、2カ月ぶりに前年同月を上回る

・「ゼロゼロ融資」利用後の倒産：37件（同33件）で、3カ月ぶりに前年同月を上回る



産業別 倒産動向 10産業のうち、7産業で前年同月を上回る

2025年12月の産業別件数は、10産業のうち、7産業で前年同月を上回った。

最多はサービス業他の329件（前年同月比14.6％増）で、2カ月ぶりに前年同月を上回った。月次倒産に占める構成比は35.4％（前年同月34.0％）。

また、小売業95件（前年同月比5.5％増）が7カ月連続、情報通信業46件（同39.3％増）が2カ月連続、農・林・漁・鉱業14件（同27.2％増）と製造業111件（同24.7％増）、卸売業102件（同13.3％増）が2カ月ぶり、建設業182件（同8.3％増）が3カ月ぶりに、それぞれ前年同月を上回った。

建設業が7月と9月に並び、情報通信業が3月の45件を上回り、それぞれ今年最多に。

一方、運輸業23件（同48.8％減）が2カ月連続、不動産業26件（同3.7％減）が8カ月ぶりに、それぞれ前年同月を下回った。

金融・保険業は4カ月ぶりに発生しなかった（前年同月2件）。





地区別 倒産動向 9地区のうち、6地区で前年同月を上回る

2025年12月の地区別件数は、9地区のうち、6地区で前年同月を上回った。

九州67件（前年同月比4.6％増）が6カ月連続、北海道27件（同42.1％増）と東北46件（同21.0％増）が2カ月連続、関東335件（同12.0％増）と中国38件（同35.7％増）が2カ月ぶり、中部134件（同34.0％増）が3カ月ぶりに、それぞれ前年同月を上回った。

北海道、中部、四国の3地区は、ことし最多になった。

一方、北陸15件（同21.0％減）が3カ月連続、近畿244件（同2.4％減）が2カ月連続、四国22件（同12.0％減）が2カ月ぶりに、それぞれ前年同月を下回った。







※地区の範囲は以下に定義している。

東北（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）

関東（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨）

中部（長野、岐阜、静岡、愛知、三重）

北陸（富山、石川、福井）

近畿（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）

中国（広島、岡山、山口、鳥取、島根）

四国（香川、徳島、愛媛、高知）

九州（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄）





当月の主な倒産

[負債額上位5社]

１．（株）ドローンネット／東京都／ドローン関連事業ほか／1,445億円／破産

２．（株）サラ／岡山県／施設野菜生産／157億6,700万円／民事再生法

３．マツオインターナショナル（株）／大阪府／婦人服・服飾雑貨企画販売／76億8,100万円／会社更生法

４．（株）ＷＩＮＤ−ＳＭＩＬＥ／東京都／再生エネルギー事業ほか／71億4,600万円／民事再生法

５．（株）阪神服装／兵庫県／婦人服製造・販売ほか／62億6,100万円／破産