¡¡àÆüËÜ°ì²Ä°¦¤¤ÂÎ°éÂçÂ´¥°¥é¥É¥ëá¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê´é¤ò»ý¤Ä¿¢¸¶¤æ¤¤Ê¤¬à¾×·â¤ÎÂç³«µÓ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥«¥«¥ÈÍî¤È¤·170¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Î»î¹ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£170¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤Î±¦Â¤ò¹â¡¹¤È¿¶¤ê¾å¤²¤¿Âç³«µÓ¤Î½Ö´Ö¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¤è¤¯¸«¤ë¤È´é¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢µ»¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ëàµ´¤Î·ÁÁêá¤â¥¢¥Ã¥×¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°µ´¬¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÄË¤½¤¦¡×¡Öµ´¤Î·ÁÁê¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö³«µÓ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥¢¥Ë¥á¤«¤é¤Ç¤¤«¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬ÆüÂÎÂç¡×¡Ö²ø²æ¤À¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿¢¸¶¤Ï2022Ç¯¤ËÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤òÂ´¶È¡£Æ±9·î¤Ë¤Ï½é¤ÎDVD¡ÖÃËÀ¤Î¹¥¤¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×(ÃÝ½ñË¼)¤òÈ¯Çä¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢24Ç¯¤Ë¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£