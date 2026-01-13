〜 2025年（1-12月）「負債1,000万円未満」倒産動向 〜



2025年の負債1,000万円未満の倒産は527件（前年比1.6％減）で、3年ぶりに前年を下回った。ただ、2年連続で500件を超えており、高止まり状態が続いている。

なお、「負債1,000万円以上」の倒産は、2年連続で1万件を超えて増勢を持続している。負債1,000万円以上と同1,000万円未満を合算した2025年の企業倒産は1万827件（同2.7％増、前年1万542件）で、2021年の6,502件を底に、4年連続で前年を上回った。





産業別では、10産業のうち、増加が農・林・漁・鉱業、建設業、不動産業、情報通信業の4産業、減少が製造業、卸売業、小売業、金融・保険業、運輸業、サービス業他の6産業だった。

東京商工リサーチ（TSR）が2025年12月に実施した企業アンケートで、自社業界の倒産が「増える」と回答した中小企業（資本金1億円未満）は55.9％と半数を上回った。

前回（2024年12月）の63.6％は下回ったが、物価高によるコストアップや金利上昇が続くなかで自社業界の動向に懸念を持つ企業は多い。

人材獲得競争も熾烈さを増し、資金制約から待遇アップが難しい企業は、求人難や退職による人手不足の深刻化が懸念されている。大手と小・零細企業の業績格差が広がる中、過剰債務を抱えた企業では息切れが増えており、「負債1,000万円未満」の倒産も増勢を強める可能性が高い。

※本調査は、2025年（1-12月）に全国で発生した企業倒産（法的、私的）のうち、企業倒産集計（負債1,000万円以上）に含まれない負債1,000万円未満の倒産を集計、分析した。