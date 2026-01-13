「スライス」も「引っかけ」も原因は同じ!? ボールを手で投げると、球の曲がる理由がすぐわかる
ゴルフでボールが左に飛び出す「引っかけ」。この悩ましい問題を解決するカギは、実はフォロースルーにあった。世界で活躍した宮里藍選手の父であり名コーチとして知られる宮里優コーチに、引っかけを解消するための具体的な方法を聞いた。
ボールを手で投げると、球の曲がる理由がすぐわかる【漫画で納得！】
「引っかけの原因は、フォローのたたみが早すぎることにあるんです」と宮里コーチ。フォローのたたみが早いと何が起こるのだろうか。「たたみが早いとスイングアークが小さくなり、遠心力が生まれないためインパクトの加速度も乏しくなります。飛距離も損しますし、飛球線後方から見ると、フォローでの手の位置が低くなるんです」この状態でスイングすると、インパクトでヘッドがアウトからインへと横切ってしまう。フェースが開けばスライス、フェースが被れば左に飛び出す「引っかけ」につながるわけだ。では、どうすればこの問題を解消できるのか。「フォローのたたみを遅くして、目標に両手を大きく出していくことが重要です。クラブを自分の方に引っ張り込もうとせず、自然に手を放り出していくイメージです」と宮里コーチ。具体的には、フィニッシュまで振ろうとせず、目標へ突き出したところで止めるという練習が効果的だという。「この意識で振れば、フォローも高くなり、インパクトでインからアウトへとヘッドが通過するようになります」感覚をつかむための簡単なドリルも教えてくれた。「スイングするのと同じように立って、目標に向かって右手でボールを投げてみてください。実際のスイングでも、投げ終えたその位置に右手がいくはずです」ボールを真っすぐ投げるには、フォローで右手を飛球方向に真っすぐ抜いていく必要がある。この感覚を覚えておいて打つことで、手を内側に巻き込まず、外に振り抜くことができるようになる。「もう一つのヒントとしては、振り終えた時、親指が上を向いた『サムアップ』ではなく、腕とシャフトに角度がつかないよう親指が下を向いた『サムダウン』を意識するのです」このサムダウンの概念は、宮里コーチ自身の子育て経験からも重要視されている。「優作が小4の時、沖縄県のあるジュニア大会で優勝した後、連続写真でスイングを確認したところ『サムアップになっている!』と気づき、すぐに修正に取り組みました。一週間ほど村営グラウンドで繰り返し練習して修正したものです」引っかけやカットスライスに悩むゴルファーは、フォロースルーの高さとサムダウンの意識をぜひ試してみてはどうだろうか。地道な練習の先に、曲がらないショットが待っているはずだ。??宮里 優29歳でゴルフをはじめ、独学でゴルフ理論を構築。36歳の時に男子プロトーナメントの大京オープンにアマチュアとして出場。その後、ティーチングプロの道を歩む。子供たちと一緒に楽しみたいとやらせたゴルフだが、結果的に聖志・優作・藍の3人共プロゴルファーの道を選んだ。◇ ◇ ◇●もしかしたらアタナは、まだ秘めた力を隠し持っているのかも!? 関連記事『あなたの飛距離は何ヤード？ 3ステップで分かる「飛ばしのポテンシャル」診断！』をチェック！
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
【診断】手のヒラを擦る？ 目を閉じてその場で足踏み？ 新感覚の理論で自分に合ったアドレスを見つけよう！
あなたの飛距離は何ヤード？ 3ステップで分かる「飛ばしのポテンシャル」診断！
「インから下ろしたい」のに「インに上げちゃダメ」なの!? この謎が解ければ、ちゃんと球がつかまる
ロブショットはしっかり振らないとダメなのに、飛び過ぎが怖くて緩む……上手い人がよく言う『飛ばない構え』とは？
ボールを手で投げると、球の曲がる理由がすぐわかる【漫画で納得！】
「引っかけの原因は、フォローのたたみが早すぎることにあるんです」と宮里コーチ。フォローのたたみが早いと何が起こるのだろうか。「たたみが早いとスイングアークが小さくなり、遠心力が生まれないためインパクトの加速度も乏しくなります。飛距離も損しますし、飛球線後方から見ると、フォローでの手の位置が低くなるんです」この状態でスイングすると、インパクトでヘッドがアウトからインへと横切ってしまう。フェースが開けばスライス、フェースが被れば左に飛び出す「引っかけ」につながるわけだ。では、どうすればこの問題を解消できるのか。「フォローのたたみを遅くして、目標に両手を大きく出していくことが重要です。クラブを自分の方に引っ張り込もうとせず、自然に手を放り出していくイメージです」と宮里コーチ。具体的には、フィニッシュまで振ろうとせず、目標へ突き出したところで止めるという練習が効果的だという。「この意識で振れば、フォローも高くなり、インパクトでインからアウトへとヘッドが通過するようになります」感覚をつかむための簡単なドリルも教えてくれた。「スイングするのと同じように立って、目標に向かって右手でボールを投げてみてください。実際のスイングでも、投げ終えたその位置に右手がいくはずです」ボールを真っすぐ投げるには、フォローで右手を飛球方向に真っすぐ抜いていく必要がある。この感覚を覚えておいて打つことで、手を内側に巻き込まず、外に振り抜くことができるようになる。「もう一つのヒントとしては、振り終えた時、親指が上を向いた『サムアップ』ではなく、腕とシャフトに角度がつかないよう親指が下を向いた『サムダウン』を意識するのです」このサムダウンの概念は、宮里コーチ自身の子育て経験からも重要視されている。「優作が小4の時、沖縄県のあるジュニア大会で優勝した後、連続写真でスイングを確認したところ『サムアップになっている!』と気づき、すぐに修正に取り組みました。一週間ほど村営グラウンドで繰り返し練習して修正したものです」引っかけやカットスライスに悩むゴルファーは、フォロースルーの高さとサムダウンの意識をぜひ試してみてはどうだろうか。地道な練習の先に、曲がらないショットが待っているはずだ。??宮里 優29歳でゴルフをはじめ、独学でゴルフ理論を構築。36歳の時に男子プロトーナメントの大京オープンにアマチュアとして出場。その後、ティーチングプロの道を歩む。子供たちと一緒に楽しみたいとやらせたゴルフだが、結果的に聖志・優作・藍の3人共プロゴルファーの道を選んだ。◇ ◇ ◇●もしかしたらアタナは、まだ秘めた力を隠し持っているのかも!? 関連記事『あなたの飛距離は何ヤード？ 3ステップで分かる「飛ばしのポテンシャル」診断！』をチェック！
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
【診断】手のヒラを擦る？ 目を閉じてその場で足踏み？ 新感覚の理論で自分に合ったアドレスを見つけよう！
あなたの飛距離は何ヤード？ 3ステップで分かる「飛ばしのポテンシャル」診断！
「インから下ろしたい」のに「インに上げちゃダメ」なの!? この謎が解ければ、ちゃんと球がつかまる
ロブショットはしっかり振らないとダメなのに、飛び過ぎが怖くて緩む……上手い人がよく言う『飛ばない構え』とは？