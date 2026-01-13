5ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¹â¤¤µå¤òÂÇ¤ÄÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¡ª ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥È¥Ã¥×¤ò¿¿»÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥È¥Ã¥×¤«¤éÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤¹¤ëÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¶ºÀµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢±¦ÏÓ¤Î»È¤¤Êý¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£±¦¥ï¥¤ò¡ÖÄù¤á¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¦¥Ò¥¸¤ò¡Ö¹Ê¤ë¡×°Õ¼±¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±¦¥Ò¥¸¤ò¹Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¾å¤²¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥È¥Ã¥×¤òºî¤ë¡ª¡¡ÀÄÌÚ¤Î5ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¤ï¤¿¤·¤âÀÎ¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¶ºÀµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢±¦¥ï¥¤Ë¼êÂÞ¤ä¥Ø¥Ã¥É¥«¥Ð¡¼¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤Þ¤ÇÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÇ¤ÄÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤Ç±¦¥ï¥¤¬¶õ¤¯¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¿â¤ì¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¡¢±¦¥ï¥¤òÄù¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥¹¥¤¥ó¥°¤¬µç¶þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£±¦¥ï¥¤òàÄù¤á¤ë?¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¦¥Ò¥¸¤òà¹Ê¤ë?¡£ÇØÃæ¤Î¶ÚÆù¤ò»È¤Ã¤ÆÀµÌÌ¤«¤é¥´¥à¤òÇØÃæÂ¦¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¤È¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¼ê¸µ¤¬¹ø¤Î¹â¤µ¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¡£¼êÀè¤ò¶ËÎÏ»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÎ´´¤Ç¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥È¥Ã¥×¤Ç¤â¡¢¿¼¤¯Ç±Å¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Çº¸¼ê¤Ï¡¢¿Æ»Ø¤Î¾å¤Ë¥¯¥é¥Ö¤¬¾è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¥Ò¥¸¤ò¹Ê¤Ã¤¿±¦¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¸åÊý¤«¤é¸«¤Æ¥·¥ã¥Õ¥È¤¬ÈôµåÀþ¤è¤ê¤âº¸¤ò»Ø¤¹¥ì¥¤¥É¥ª¥Õ¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£¢£ÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¤¢¤ª¤¡¦¤«¤Ê¤³¡¿ 2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢µÜºê¸©½Ð¿È¡£24Ç¯¤Ï¡Ö¥Í¥¯¥Ò¥í¡×Ç¯´Ö½÷²¦¤Ëµ±¤¡¢6ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡£25Ç¯¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ç21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó½êÂ°¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ²ÏËÜ¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤ò¼èºà¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ø¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤âÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¥Ô¥ó¤òÁÀ¤¨¤ë¡¡²ÏËÜ·ë¤Î¡È·ã¶¹¥¹¥¿¥ó¥¹¡É¤¬ºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ëÂç¥Ò¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
