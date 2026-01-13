１２日に放送されたフジ・カンテレ系ドラマ「夫に間違いありません」では、死んだはずの夫・一樹（安田顕）のクズっぷりがますますエスカレート。ネットでは「クズッキー」の声が上がった。

行方不明の末、死んだはずの夫・一樹が突然戻って来たことから始まるサスペンス。今回は、一樹と「１年前まで一緒に住んでいた」というキャバ嬢・瑠美子（白宮みずほ）が、一樹の妻・聖子（松下奈緒）に近づく。キャバ嬢と夫が不倫していたことにショックを受ける聖子。

すぐに一樹に電話し、問いただすも、一樹は「少しの間世話になっていただけ」などと説明。聖子は「じゃあなんで飲み屋に行ったりするの？どういう状況かわかってるの？」と、キャバクラで瑠美子と再会したことを問いただす。一樹は「連絡先もアパートのことも教えていない。もう二度と会わない」と約束するが…。

その後も聖子からのお金でパチンコをするなど、改心したようには見えない一樹。挙げ句の果てに、そのパチンコ店で瑠美子に見つかってしまう。

家に来た聖子に、瑠美子に家がばれたと告白する一樹。瑠美子に５００万円を要求されていると告白し、そんなお金は払えないから警察に行く…と言い出すも、聖子は５００万円払えば、瑠美子は私たちに関わらないと信じ、お金を下ろしに行ってしまう。

聖子が家を出て行った後、一樹は瑠美子に電話。５００万を要求するというのは、瑠美子と一樹が共謀して考えたもので、２人で聖子をだましていたのだ。瑠美子は「さすがズッキー。５００万入ったら２人でお祝いしようね」などとウキウキだ。

初回から一樹のクズっぷりが話題となっていたが、２話目もさらにクズが加速。瑠美子に呼ばれている「ズッキー」に引っかけ、ネットでは「クズッキー」と呼ぶ声も。「ズッキーがクズすぎて盛り上がるのいい感じ」「ズッキー、キングオブクズ」「今日もズッキーがズークー過ぎた」「ズッキー、そりゃないって」などの声が。

さらに瑠美子については「あの女、どういう形か分からないが死ぬような気が…」「最悪、一樹が瑠美子を殺して一人で失踪することも」などの考察も上がっていた。