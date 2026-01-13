黒柳徹子“親友”久米宏さんを追悼 過去2ショット添え「本当に悲しいです」
【モデルプレス＝2026/01/13】フリーアナウンサーの久米宏さん（享年81）が1日に、肺がんのため亡くなっていたことがわかった。13日に所属事務所公式サイトにて発表されたことを受け、女優で司会者の黒柳徹子が自身のInstagramにて追悼した。
【写真】92歳名司会者「本当の親友だった」久米宏さんとの若かりし頃の2ショット
黒柳は「久米さん！私には親友という人が、いるようで、いなかった。あなたは、その中で『ザ・ベストテン』以来本当の親友だった」と、かつて共に司会を務めた久米さんへの思いを公開。「政治のことも、日常のことも、打ち合わせなしにピッタリ合った。私が設立した『トット基金』の理事にもなって頂いた。先月の理事会に見えなかったので、『どうしたの？』と手紙を出した。返事は来なかった」と直前のやりとりまでを振り返った。
続けて「久米さん、本当に悲しいです。あなたとのナマ放送の厳しい、やり取り懐かしいです」と回顧し、笑顔の黒柳と久米さんが並ぶ若かりし頃の2ショットを披露。「本当は涙もろく優しい人だった、久米さん、『さよなら』は言いたくない、いつか会える時が来たら、続きを話しましょう。『私の涙が見えますか？』本当に友達でいてくれてありがとう。クールに見える久米さんへ」と記している。
久米さんは1944年7月14日生まれ、埼玉県出身。1967年に早稲田大学政経学部を卒業し、TBSに入社。1979年に退社後、フリーアナウンサーとして活動。「ぴったしカン・カン」（TBS系）、「ザ・ベストテン」（TBS系）で司会、「ニュースステーション」（テレビ朝日系）でメインキャスターを務めるなど幅広く活躍した。（modelpress編集部）
◆黒柳徹子、久米宏さんを「本当の親友だった」と追悼
◆久米宏さん、TBS退社後フリーアナウンサーとして活躍
