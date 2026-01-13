KEY TO LIT猪狩蒼弥、毎月の高額美容代告白 メンバーの紹介で皮膚科通いも「何やっているかよく分かってない」
【モデルプレス＝2026/01/13】KEY TO LIT（キテレツ）の猪狩蒼弥が、1月12日放送の「その当たり前、世界なら？」（毎週月曜よる11時56分〜）に出演。メンバーの紹介で美容皮膚科に通っていることを明かした。
【写真】月10万美容課金するSTARTOジュニアの美肌
スタジオトークで男性の美容について話が及ぶと猪狩は「僕も実は美容に毎月10万円くらいかけています」とぶっちゃけ。そして、メンバーの中村嶺亜が「めっちゃ美容に詳しい」と説明した。
猪狩は「彼（中村）に美容皮膚科を紹介してもらって、僕がやるべきことも全部言ってもらう。僕は（美容皮膚科に）行くだけみたいな。行ってサインするだけだから、何やっているかよく分かってない」と美容事情を明かし、笑いを誘った。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】月10万美容課金するSTARTOジュニアの美肌
◆猪狩蒼弥、月の美容代をぶっちゃけ
スタジオトークで男性の美容について話が及ぶと猪狩は「僕も実は美容に毎月10万円くらいかけています」とぶっちゃけ。そして、メンバーの中村嶺亜が「めっちゃ美容に詳しい」と説明した。
◆猪狩蒼弥、中村嶺亜の紹介で美容皮膚科へ
猪狩は「彼（中村）に美容皮膚科を紹介してもらって、僕がやるべきことも全部言ってもらう。僕は（美容皮膚科に）行くだけみたいな。行ってサインするだけだから、何やっているかよく分かってない」と美容事情を明かし、笑いを誘った。（modelpress編集部）
今日23:56から放送の— ジュニア公式 (@jr_official_X) January 12, 2026
『 その当たり前、世界なら？ 』に#猪狩蒼弥 が出演します??
海外に1か月ミニ移住すると
日本の平均生活費でどんな暮らしができる...????
さらに、月の美容代の告白も...??
ぜひご覧ください????#KEYTOLIT #KTL pic.twitter.com/yjpNpvMiQh
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】