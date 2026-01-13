TBS・江藤愛アナ、久米宏さん死去で涙声に 黒柳徹子の追悼コメントを代読
フリーアナウンサーの久米宏さんが1月1日、肺がんのため亡くなった。81歳だった。所属事務所が13日、公式サイトで発表した。同日放送のTBS系『ひるおび』（前10:25）では、江藤愛アナウンサーが涙声になる場面があった。
【貴重ショット】20年ぶりに司会でタッグを組んだ久米宏さん＆小宮悦子
江藤アナは黒柳徹子がインスタグラムに投稿した追悼文を代読。「久米さん、『さよなら』は言いたくない、いつか会える時が来たら、続きを話しましょう。『私の涙が見えますか？』本当に友達でいてくれてありがとう。クールに見える久米さんへ」と語る声は震えていた。
恵俊彰は「ベストテン毎週見ていました。この2人の掛け合いは本当に面白かったですもんね。81歳は早すぎますよね。残念でしょうがありません」とコメントした。
【貴重ショット】20年ぶりに司会でタッグを組んだ久米宏さん＆小宮悦子
江藤アナは黒柳徹子がインスタグラムに投稿した追悼文を代読。「久米さん、『さよなら』は言いたくない、いつか会える時が来たら、続きを話しましょう。『私の涙が見えますか？』本当に友達でいてくれてありがとう。クールに見える久米さんへ」と語る声は震えていた。
恵俊彰は「ベストテン毎週見ていました。この2人の掛け合いは本当に面白かったですもんね。81歳は早すぎますよね。残念でしょうがありません」とコメントした。