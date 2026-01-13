【Ｄリーグ連載】大野愛地の1分26秒を倒したTAKIの狂気
＜D.LEAGUE25−26 ROUND.4 BLOCK VIBE／HYPE＞◇1月9、10日◇東京・青海 TOYOTAアリーナ東京
振り返れば「伝説のR4」となるだろう。
それだけ好勝負連発。KOSE 8ROCKSが完璧すぎるCyberAgent Legitを力で、そして相手が得意とするシンクロでポイントを稼ぎ4連勝を決めた首位攻防戦は何度でも見ていられるマッチだった。
ポイントならさらに接戦だったのがKADOKAWA DREAMSとValuence INFINITIESの2.8差！
新ルールで甲乙つけがたくても勝敗が決まる6年目のリーグ戦にドキドキする。
そんな中で、草創期からリーグを支えてきた2チームが今季初勝利を挙げた。
BLOCK VIBEはSEGA SAMMY LUXがLIFULL ALT−RHYTHMを僅差で破った。
後攻のLUXのエースTAKIは、ステージ脇からアルトリの作品を見上げながら「早く止まってくれ…」と願っていたという。
アルトリは作品冒頭でシンクロパートを終えると、ステージ中央で大野愛地がヘッドスピンで回り続けた。日米で活動するこのBボーイこそ、1分間で手を使わずに142回転するヘッドスピン世界記録保持者で、この作品のエースに指名された。
回り始めればクルクルクルっと止まらない。
平衡感覚は狂わないのか、
息は苦しくないのか、
終わりは来るのか…
回り始めて1分以上過ぎたところでエースパートを迎えても、
クルクル、クルクル…。
ようやく、回転を止め、立ち上がって、何ごともなかったように、小道具の扉を開けて、消えていった。
フラフラしないことに、クラクラしてしまう。
ブザーが鳴り、メンバーと抱き合った時には、ふらついていたけれど。
2分15秒の作品のうち1分26秒39（日刊スポーツ調べ）も回っていた。
インパクトは絶大だ。
TAKIが「本当に嫌でしたよ」とこぼすのも分かる気がした。
ただし、大野が回っていた以外は、どんなダンスだったか、少なくとも私の記憶に残らなかったのも惜しまれるが…。
LUXの作品は8人がピエロに扮した「狂気」。
「銀河系スター軍団」と呼ばれ、リーグでもずば抜けた人気を誇るチームがここ2年は勝利から見放されている。もがき苦しむ感情をピエロになって、むき出しにすることで、自分たちの今を表現した。
TAKIが映画「IT／イットTHE END」などピエロが題材になった作品を参考にディレクションしたという。
かっこいい彼らが、狂気をあらわにして、ますますかっこよく見えた。
大野の1分26秒を振り切りもぎ取った今季初勝利だった。
【BLOCK VIBEの結果】（数字はパーセント）
1st Match：M＆A SOUKEN QUANTS●〔29.1−70.9〕○DYM MESSENGERS
2nd Match：Valuence INFINITIES●〔48.2−51.8〕○KADOKAWA DREAMS
3th Match：CHANGE RAPTURES●〔38.4−61.6〕○FULLCAST RAISERZ
4th Match：LIFULL ALT−RHYTHM●〔44.1−55.9〕○SEGA SAMMY LUX
MVD：Valuence INFINITIES／TSUKKI
順位＝CSP スコア
1位 FULLCAST RAISERZ＝12 253.3
2位 DYM MESSENGERS＝9 235.8
3位 KADOKAWA DREAMS＝9 214.2
4位 CHANGERAPTURES＝6 182.8
5位 Valuence INFINITIES＝3 193.45
6位 △SEGA SAMMY LUX＝3 182.0
7位 ▼LIFULL ALT−RHYTHM＝3 180.8
8位 ▼M＆A SOUKEN QUANTS＝3 157.65
BLOCK HYPEはavex ROYALBRATSが初勝利を挙げた。
ディレクターにPURIを迎えて新スタートも開幕から3連敗。
クールな語り口の指導者のもとで、明るく楽しい仲間たちが、新境地を切り開こうとしたものの結果が伴わない。
Benefit one MONOLIZとの大接戦を制した直後、今回の作品づくりを任されたKantaが叫んだ。
「PURIさん、勝ちました！」。
不協和音を心配する声もかき消す叫びに聞こえたのは、考えすぎだろうが。
いずれにしても、残り3戦プラスサイファーラウンドとなった。
老舗2チームが大逆転でCS進出となれば、「伝説のR4」は不動となる。
【BLOCK HYPEの結果】（数字はパーセント）
1st Match : dip BATTLES●〔37.1−62.9〕○Medical Concierge I’moon
2nd Match: KOSE〓（アキュートアクセント（合成可能））8ROCKS○〔51.4−48.6〕●CyberAgent Legit
3th Match：LDH SCREAM●〔41.9−58.1〕○List::X
4th Match：Benefit one MONOLIZ●〔47.2ー52.8〕○avex ROYALBRATS
MVD：Medical Concierge I’moon／sade
順位＝CSP スコア
1位 △KOSE 8ROCKS＝12 214.6
2位 ▼CyberAgent Legit＝9 270.5
3位 △Medical Conciege I‘moon＝9 221.2
4位 ▼dip BATTLES＝6 222.6
5位 LDH SCREAMT＝3 174.5
6位 △List::X＝3 169.3
7位 avex ROYALBRATS＝3 164.7
8位 ▼Benefit one MONOLIZ＝3 162.4
（ニッカンスポーツ・コム／芸能コラム「Dリーガーのオドリバ」）