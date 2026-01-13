「スーパカップ」や「紅茶花伝」など無料がどっさり！コンビニ4社の″1つ買うと1つもらえる″まとめ（1月13日時点）

セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップのコンビニ4社では、2026年1月13日現在、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンが開催されています。

1月13日時点で発表されているキャンペーン商品と引換商品をまとめました。

「スーパーカップ」や「コアラのマーチ」が無料

セブンでもらえる商品

対象商品は、「い・ろ・は・す 天然水」（540ml）と「い・ろ・は・す シャインマスカット」（540ml）。なお、「い・ろ・は・す ラベルレス」（540ml）も対象です。

いずれか1本を購入すると、「アクエリアス」（950ml）と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、1月20日から2月2日まで。

ローソンでもらえる商品

1つ目の対象商品は、ハウスウェルネスフーズ「ネルノダ 睡眠+疲労感ケア」（100ml）です。

1本購入すると、ハウスウェルネスフーズ「ネルノダ粒タイプ」（1袋）と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、1月20日から26日まで。

2つ目の対象商品は、森永製菓「inゼリー エネルギーブドウ糖」（180g）です。

1個購入すると、森永製菓「大粒ラムネ」（41g）か「大粒ラムネ 強炭酸シュワコーラ」（25g）のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、1月20日から26日まで。

3つ目の対象商品は、明治「ミルクチョコレート スティックパック」「ブラックチョコレート スティックパック」「トロベリーチョコレート スティックパック」（各10枚入）です。

いずれか1個を購入すると、明治「エッセル スーパーカップ」の「超バニラ」「チョコクッキー」「バナナチョコクッキー」（各200ml）のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、1月20日から26日まで。

4つ目の対象商品は、アサヒ「十六茶」（630ml）。なお、アサヒ「十六茶」（660ml）も対象です。

どちらか1本購入すると、ロッテ「コアラのマーチ チョコ」（48g）と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、1月20日から26日まで。

5つ目の対象商品は、サントリー「天然水 きりっと果実 ピンクグレープフルーツ＆マスカット」と「グリーンダ・カ・ラ」（各600ml）です。

どちらか1本購入すると、サントリー「伊右衛門 京都レモネード」（525ml）と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、1月20日から2月2日まで。

無料のドリンクが大量......！

ファミマでもらえる商品

1つ目の対象商品は、キリン「生茶」「生茶 ほうじ煎茶」「午後の紅茶 おいしい無糖」（各600ml）です。

いずれか1本を購入すると、同商品のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つ目の対象商品は、キリン「イミューズ ヨーグルトテイスト」（500ml）です。

1本購入すると、同商品と引き換えられる無料券がもらえます。

3つ目の対象商品は、森永製菓「inゼリー エネルギーブドウ糖」です。

1個購入すると、森永製菓「大粒ラムネ」「大粒ラムネ 濃い果実〈ぶどう〉」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、1月20日7時から26日まで。

ミニストップでもらえる商品

1つ目の対象商品は、雪印メグミルク「ガセリ菌ヨーグルトドリンク」（100g）です。

1本購入すると、雪印メグミルク「ガセリ菌ヨーグルトドリンク いちご」（100g）と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、1月13日から26日まで。

2つ目の対象商品は、森永乳業「MOW PRIME クッキー&クリーム」です。

1個購入すると、森永乳業「MOW」の「リッチチョコ&ミルク」か「練乳いちご」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、1月13日から26日まで。

3つ目の対象商品は、コカ・コーラ「ジョージアカフェラテ」（500ml）と「ジョージアカフェラテ ホット」（440ml）です。

どちらか1本を購入すると、コカ・コーラ「紅茶花伝」の「ロイヤルミルクティー」か「ロイヤルミルクティー ホット」（各440ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、1月20日から2月2日まで。

4つ目の対象商品は、伊藤園「お〜いお茶 緑茶」（600ml）です。

1本購入すると、伊藤園「エビアン」（330ml）と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、1月20日から2月2日まで。

お菓子、飲料、アイスなど、今週も無料でもらえる商品がたっぷり。お得にゲットできるチャンスをお見逃しなく！

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）