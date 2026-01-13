ライフコーポは後場も強含み、第３四半期が増収増益で着地

ライフコーポレーション<8194.T>は後場も強含みで推移している。この日発表した第３四半期累計（３～１１月）連結決算が、売上高６５９４億３２００万円（前年同期比４．２％増）、営業利益１９２億１００万円（同８．５％増）、純利益１２９億１２００万円（同０．８％増）と増収増益となったことが好感されている。



期中に４店舗を新規に出店（閉店は２店舗）したことに加えて、ネットスーパーの拡大や「ＢＩＯ－ＲＡＬ」などのプライベートブランド商品の強化、鮮度・おいしさを追求した商品施策などを実施した結果、既存店売上高が前年同期比２．９％増と伸長したことが寄与した。また、カイゼン活動による生産性の向上や物件費最適化の取り組みを推進したことも貢献した。



なお、２６年２月期通期業績予想は、売上高８８５０億円（前期比４．１％増）、営業利益２５７億円（同１．７％増）、純利益１８０億円（同０．３％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS