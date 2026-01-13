コーナン商事<7516.T>が３日続落している。前週末９日の取引終了後に、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を５２３６億円から５１６６億円（前期比３．０％増）へ、営業利益を２５６億円から２１２億５０００万円（同１５．０％減）へ、純利益を１４５億円から１２０億円（同１５．６％減）へ下方修正したことが嫌気されている。



ＰＲＯ商材や日曜消耗品などが牽引し増収は確保するものの、年度を通して物価上昇による消費マインドの低迷が続き売り上げが伸び悩んでいることに加えて、価格転嫁の抑制などが要因としている。なお、同時に発表した第３四半期累計（３～１１月）決算は、売上高３９１１億８００万円（前年同期比３．３％増）、営業利益１８５億１００万円（同１１．０％減）、純利益１０９億７００万円（同６．７％減）だった。



出所：MINKABU PRESS