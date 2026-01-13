カールツァイスビジョンジャパン株式会社は1月13日（火）、調光レンズ「ZEISS PhotoFusion X」に新色のBurgundy（バーガンディ）を追加。全国のZEISS VISION CENTERとZEISS VISION EXPERT加盟店で同日より先行販売を開始した。一般販売は2月2日（月）から。

ZEISS PhotoFusion Xは屋内外の環境変化に応じて色が変化する調光レンズ。屋内では透明だが、屋外では“サングラスレベルの暗さ”に変化するため眼鏡のかけ替えを不要とする。紫外線やブルーライトからの保護性能も備える。視覚的な快適さに加え、ファッションとしての楽しさも訴求している。

新色Burgundyは、透明、ローズ、深みのあるバーガンディへと変化。上品さと個性を兼ね備えた印象を演出し、幅広いスタイルに調和するとしている。

既存カラーはグレー、ブラウン、エクストラグレー、ブラック、パイオニア、ブルーの6色。

適正な露出を判断するために撮影時の使用は憚られるが、平時においては目の保護の観点で有用となるサングラス。撮影者にとって大切な「目」を守るための選択肢の1つとなるだろう。

Burgundyの使用イメージ