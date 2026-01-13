「タイのサッカー選手にとって重要な一歩」６万人の国立で躍動！ 鹿島学園GKプムラピーに母国熱視線「貴重な経験は彼の成長に繋がる」【選手権】
U-17タイ代表のGKプムラピースリブンヤコが所属する鹿島学園（茨城）は１月12日、第104回高校サッカー選手権の決勝で神村学園（鹿児島）に０−３で敗戦。初優勝にはあと一歩届かなかった。
国立競技場で行なわれた決勝戦には６万142人もの観客が駆け付け、選手権史上最多観客動員記録を更新。大きな注目を集めた大会で、タイメディアは鹿島学園で守護神を務めたプムラピーの活躍を報道した。
タイ『SIAMSPORT』は、「プムラピーは大会を通じて素晴らしいパフォーマンスを披露し、特に決勝戦の前半30分には相手のPKをセーブするなど、危険な場面で何度もチームを救った」と称賛した。
同メディアは「神村学園がインターハイ王者という格上相手だったにも関わらず、プムラピーの活躍により鹿島学園が決勝まで勝ち上がることができた」と評価している。
また、「準優勝という結果に終わったものの、プムラピーの今回の成績はタイのサッカー選手にとって重要な一歩である。まだ将来は長く、この貴重な経験が彼の成長に繋がっていくだろう」と今後への期待を込めて伝えている。
タイ人選手として日本の高校サッカー最高峰の舞台で中心選手として活躍し、決勝進出に貢献したプムラピー。母国からも高い関心が寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鹿島学園の守護神が完璧な読みでPKストップ！
