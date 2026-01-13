「JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-」Blu-ray＆DVDジャケット写真解禁！未公開インタビューの収録も決定
JO1が、2025年7月に全国公開され大ヒットを記録したドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-」Blu-ray＆DVDのジャケット写真および収録内容を解禁。本作は、JO1のデビュー6周年記念日となる2026年3月4日にリリースされる。
■世界に挑み続けるJO1の5年間の歩みを映し出した映像作品
2020年のデビューから「Go to the TOP！」を掲げ、着実にキャリアを重ねてきたJO1は、2025年、初のワールドツアーを成功させ、初の単独東京ドーム公演を開催。
「JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-」は、世界に挑み続ける彼らの5年間の歩みと、旅路のなかで胸に抱いてきた想いや葛藤、そしてメンバー同士や、ファンとの絆を映し出したドキュメンタリー映画第2弾となる。
Blu-ray＆DVDには、本編に加えメンバーによる副音声スペシャルトークや、本編には収録されなかった約114分に及ぶ未公開インタビュー映像など、見どころ満載の特典映像を収録。ファンは要チェックだ。
JO1は、1月30日に東京ドーム公演を映画化した『JO1DER SHOW 2025 WHEREVER WE ARE’IN TOKYO DOME -LIVE FILM』の公開を控えている他、4月には、東京ドームおよび京セラドーム大阪にて『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』の開催も決定。今後もJO1の動向から目が離せない。
■リリース情報
2026.01.21 ON SALE
Blu-ray＆DVD『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』
2026.03.04 ON SALE
Blu-ray＆DVD「JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-」
