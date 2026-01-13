13日14時現在の日経平均株価は前週末比1692.76円（3.26％）高の5万3632.65円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1161、値下がりは394、変わらずは44と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を465.28円押し上げている。次いで東エレク <8035>が304.84円、ＳＢＧ <9984>が141.99円、ファストリ <9983>が101.88円、信越化 <4063>が56.82円と続く。



マイナス寄与度は13.74円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、ニトリＨＤ <9843>が8.57円、任天堂 <7974>が8.52円、セブン＆アイ <3382>が5.67円、ソニーＧ <6758>が5.18円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は輸送用機器で、以下、卸売、銀行、電気機器と続く。値下がり上位にはその他製品、空運、サービスが並んでいる。



