国際卓球連盟（ITTF）は12日、2026年第3週の世界ランキングを発表した。



🏓1分でわかる今週のランキング

2026年1月12日、国際卓球連盟（ITTF：International Table Tennis Federation）が2026年第3週の世界ランキングを発表しました。男子シングルス世界ランキング1位は王楚欽（中国）、2位は林詩棟（中国）、3位はカルデラノ（ブラジル）で、トップ3に変動はありませんでした。

日本勢トップの張本智和は前週4位から5位に後退し、スウェーデンのモーレゴードと順位が入れ替わりました。18歳の松島輝空は8位をキープしTOP10入りを継続。戸上隼輔は19位、宇田幸矢は24位、篠塚大登は29位となり、トップ30入りの日本選手は5名です。

今週、日本男子でTOP100にランクインした選手は計12名。田中佑汰（34位）、茺田一輝（52位）、吉山僚一（61位）、及川瑞基（63位）、吉村和弘（71位）、吉村真晴（93位）、坂井雄飛（96位）が名を連ねています。

■トップ30には5選手

男子シングルスでは張本智和（智和企画）が前週4位から順位を下げて5位となったが、日本勢ではトップをキープ。

ランキング上位トップ3は変動なく、1位・王楚欽（中国）、2位・林詩棟（中国）、3位・カルデラノ（ブラジル）。モーレゴード（スウェーデン）が張本と入れ替わり4位に浮上した。

松島輝空（木下グループ）は8位をキープしTOP10入り継続。続いて戸上隼輔（井村屋グループ）は19位、宇田幸矢（協和キリン）は24位、篠塚大登（愛知工業大）は29位となり、トップ30に入った日本選手は5名。

さらに田中佑汰（金沢ポート）が34位、茺田一輝（早稲田大）が52位、吉山僚一（日本大）が61位、及川瑞基（岡山リベッツ）が63位にランクイン。

吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は71位、吉村真晴（SCOグループ）は93位、坂井雄飛（愛知工業大）は96位。トップ100に名を連ねた日本男子勢は今回も計12選手だった。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年1月12日更新）

■トップ100以内の男子日本選手 今回の主な順位変動

5位 （↓）：張本智和

8位 （-）：松島輝空

19位（-）：戸上隼輔

24位（↑）：宇田幸矢

29位（↓）：篠塚大登

34位（↑）：田中佑汰

52位（↑）：茺田一輝

61位（↑）：吉山僚一

63位（↑）：及川瑞基

71位（-）：吉村和弘

93位（↓）：吉村真晴

96位（-）：坂井雄飛