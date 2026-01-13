１月１３日（火）のヒルナンデス！は･･･オトナ女子旅in 函館＆リフォーム達人のお宅覗くンデス
オトナ女子旅in 函館
市区町村の魅力を図るランキングで
一位に輝いた函館を２人が気ままに日帰り旅！！
【出演者】
いとうあさこ・大久保佳代子
◾️寒中みそぎ祭り
1月13日（火）〜15日（木）開催
北海道木古内町にて開催
【函館朝市】
◼️函館朝市 とんき
・ロースかつカレー弁当 １１００円
・ロースカツ弁当 １１００円
・和牛かつサンド ３８００円
・鰊つけ ５００円
◼️三橋商店
・ホタテ焼き 1000円〜
◼️やまや
・うにバター岩のり塩ラーメン １６００円
◼️ゆたにフーズ
・真ほっけほぐし ６００円
◼️海の定食屋
・ホッケ焼き １５００円
◼️荒木商店
・カニたっぷりクリームコロッケ ９５０円
◼️海八
・塩うに刺し（ミニ） １４００円
◼️セレクトショップキャビン
・カマンベールチーズいか １２９６円
【函館オルゴール堂】
・手作りオルゴール体験 4000円〜
・ガラス天使オルゴール 4620円
・ストリートオルガン ５００万円
・十二支ちり緬細工オルゴール ４８４０円
【えびす屋 北海道函館店】
１２〜１３分のコース
２人のり５０００円〜
◾️箱館宿観月
【ラッキーピエロ】
・オムライス 店外６７０円
・チャイニーズチキン２段海苔弁 店外５９４円
・ダントツ人気ナンバー１セット 店内１００１円
・チャイニーズチキンバーガー（店外）486円
・ラッキーチーズバーガー（店外）５６２円
・チャイニーズチキンカレー（店内）８８０円（店外）８６４円
・中辛一生懸命カレー ３２４円
【旧函館区公会堂】
入館料 一般３００円
児童１５０円
函館ハイカラ衣裳館
◎【洋装コース】ドレス・タキシード・キッズ衣裳
30分 料金：大人２５００円 子ども１５００円
◎【和装コース】矢絣／袴・書生スタイル（和装用髪飾り・小物付）
利用時間：30分 料金：一律４０００円
◎【おでかけ和装コース】矢絣／袴・書生スタイル（和装用髪飾り・小物付）
利用時間：６０分 料金：一律８０００円
リフォーム達人のお宅覗くンデス
松尾駿 佐藤栞里
ゲスト：杉山愛・杉山走
築４１年、昭和に建てられたマンションを購入し、
掃除がラクになるようにリフォームしたお宅へ潜入！
掃除のしやすさにこだわったお宅に隠された、掃除がラクになるアイデアを徹底調査！
■今回ご協力いただいた会社
リノベる