オトナ女子旅in 函館

市区町村の魅力を図るランキングで
一位に輝いた函館を２人が気ままに日帰り旅！！

【出演者】
いとうあさこ・大久保佳代子

◾️寒中みそぎ祭り
1月13日（火）〜15日（木）開催
北海道木古内町にて開催

【函館朝市】
◼️函館朝市 とんき
・ロースかつカレー弁当　１１００円
・ロースカツ弁当　１１００円
・和牛かつサンド　３８００円

◼️青果店 塚本商店
・鰊つけ　５００円

◼️三橋商店
・ホタテ焼き　1000円〜　

◼️やまや
・うにバター岩のり塩ラーメン　１６００円

◼️ゆたにフーズ
・真ほっけほぐし　６００円

◼️海の定食屋
・ホッケ焼き　１５００円

◼️荒木商店
・カニたっぷりクリームコロッケ　９５０円

◼️海八
・塩うに刺し（ミニ）　１４００円

◼️セレクトショップキャビン
・カマンベールチーズいか　１２９６円

【函館オルゴール堂】
・手作りオルゴール体験　4000円〜
・ガラス天使オルゴール　4620円
・ストリートオルガン　５００万円
・十二支ちり緬細工オルゴール　４８４０円

【えびす屋　北海道函館店】
１２〜１３分のコース
２人のり５０００円〜

◾️箱館宿観月

【ラッキーピエロ】
・オムライス　店外６７０円
・チャイニーズチキン２段海苔弁　店外５９４円
・ダントツ人気ナンバー１セット　店内１００１円
・チャイニーズチキンバーガー（店外）486円
・ラッキーチーズバーガー（店外）５６２円
・チャイニーズチキンカレー（店内）８８０円（店外）８６４円
・中辛一生懸命カレー　３２４円

【旧函館区公会堂】
入館料　一般３００円
　　　　児童１５０円

函館ハイカラ衣裳館
◎【洋装コース】ドレス・タキシード・キッズ衣裳
　　30分　　料金：大人２５００円　子ども１５００円

◎【和装コース】矢絣／袴・書生スタイル（和装用髪飾り・小物付）
　　利用時間：30分　　料金：一律４０００円

◎【おでかけ和装コース】矢絣／袴・書生スタイル（和装用髪飾り・小物付）
　　利用時間：６０分　　料金：一律８０００円

リフォーム達人のお宅覗くンデス


松尾駿 佐藤栞里
ゲスト：杉山愛・杉山走

築４１年、昭和に建てられたマンションを購入し、
掃除がラクになるようにリフォームしたお宅へ潜入！
掃除のしやすさにこだわったお宅に隠された、掃除がラクになるアイデアを徹底調査！

■今回ご協力いただいた会社
リノベる