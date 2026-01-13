トヨタ、『ハイエース』一部改良を発表 「バン」は286万円から
トヨタ自動車は13日、公式サイトで『ハイエース（バン・ワゴン・コミューター）』を一部改良し、2月2日に発売することを発表した。
今回の改良では「最新技術がもたらす先進装備を充実し、基本性能を大幅に向上」と発表。「先進機能を付与し、機能向上した最新の予防安全パッケージ『トヨタセーフティセンス』を搭載。対応する事故形態を一層拡大」としている。
■「トヨタセーフティセンス」について
▼プリクラッシュセーフティ※1
車両、歩行者、自転車運転者に自動二輪車（昼）を加え検知範囲を拡張し、衝突回避または被害軽減を支援。事故割合が高い交差点での支援拡大
▼ロードサインアシスト
速度、一時停止、転回禁止、信号機など道路標識を読み取り、マルチインフォメーションディスプレイへの表示や赤信号見落としの告知機能として、ディスプレイの点滅表示やブザーにより注意を促す
▼レーダークルーズコントロール※2
車速に応じた車間距離を保ちながら追従走行を支援。先行車が停止した時は自車も停止し、先行車が発進した時はドライバー操作により発進し、追従走行を再開する機能
※1リスク検知の状況に応じて、警報ブザーとディスプレイ表示とともに、ブレーキの作動により、衝突の回避や被害軽減をサポートする機能
※2全車速追従機能付（停止保持機能はなし）、カーブ速度抑制機能付
■メーカー希望小売価格
ハイエースバン：286万円〜468万3800円
ハイエースワゴン：335万600円〜447万2600円
ハイエース コミューター：376万2000円〜426万300円
