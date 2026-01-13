正月の箱根駅伝で青学大の４区を担った平松享祐（３年）が、国の指定難病「特発性後天性全身性無汗症」を乗り越えて総合３連覇に貢献した。

山登りでの大逆転につなげる好走を終え、「病気になっても、夢を追っていけると、多くの人に伝えていきたい」と気持ちを新たにしている。

２年時は当日変更で出走できず。今大会も４区にエントリーされたとはいえ、当日に変更されるはずだったが、大みそかに発熱した選手が出た影響で出番が回ってきた。「急きょ走ることになって正直誰かに走ってほしいなと重圧が襲ってきたが、近づくにつれてワクワクに変わった」と奮い立った。

チームは序盤で出遅れ、８位でたすきを受けた。３人を抜き、区間３位で５区に控えるエース黒田朝日（４年）の快走につなげて、「最高の景色を見られた」と喜んだ。

暑さが苦手で、２年時のレースでは途中棄権したり、倒れて救急搬送されたり。室温３０度、湿度５０％以上のコンテナに入るなど対策をしてきた。原因が分からない日々が続く中で、病気を疑った原晋監督の勧めで受診して難病が判明した。

特発性後天性全身性無汗症は、汗をかくことが少なく、運動や暑い環境で体温が上昇して熱中症などになりやすい。「今まで意識してもいなかったが、原因が分かってホッとした」という。昨夏に入院して点滴治療を受け、症状は改善。血液検査で経過を観察しながら、練習を積めるようになると、１１月には世田谷ハーフで１時間２分４秒の４位に入った。

勢いに乗って臨んだ箱根で飛躍を遂げ、「監督、病院の方には感謝しかない。なかなか見つかりにくい病気で、自分も１年以上苦しんだ。悩んでいる人に早期発見、治療してもらえるきっかけになるような、いい走りを続けたい」。思いは一層強くなった。（井上敬雄）