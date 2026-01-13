ウエストランド井口浩之（42）が、12日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。若手のころに不快に感じたスタッフの行動を暴露した。

今回のテーマは「テレビの裏方の本音 芸人ってすげぇ！と思った瞬間」。テレビの制作スタッフ82人に、一緒に仕事をして目撃した芸人の「すごい」と思った瞬間をアンケート調査した。

井口は「スタッフともめたこと」について「若手の時なんか、テレビマン全員大っ嫌いだったから」と言った。とろサーモン久保田かずのぶ（46）が苦笑いすると、「昔、めっちゃ偉そうだったんです、本当に」と声量を上げた。

「飲み会とか行っても、（スタッフが）『単独ライブ、今度見にいってやろうか？』とか。ずっと偉そうにして」と言うと、久保田も「うわ〜」と驚いた様子。井口は「めちゃくちゃ腹立って。絶対こいつ悪いことをしてるはずだと思って、つけて行って」と話した。

久保田が「なんだよそれ、おまえ」と笑うと、井口は「ちょっと悪いことしてたんです、そいつ」と言った。そして「自転車とバイクの中間みたいなやつに酒飲んで乗ってたから」と暴露。「あの映像あるからな！」と言った。