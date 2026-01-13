Photo: junior

開封したてのコーヒー豆って香りだけでテンション上がりませんか？ でも風味のピークはすぐに去り、数日後には「あれ、こんな味だったっけ？」となるのが勿体ないですよね。

その悩み、光も空気もがっつり遮断できる「SHELBRU CANISTER STAINLESS」でほぼ解決できたので皆さんにもご紹介します。いわゆる真空が続くキャニスターなので、ワンプッシュだけのラクさで長期間風味をキープできますよ。

コーヒー好きならマストアイテムだと思うので、ぜひ参考にしてみてください。

コーヒーギアらしいキャニスター

Photo: junior

こちらが「SHELBRU CANISTER STAINLESS」。シンプルなブラックとホワイトの2色展開です。

Photo: junior

コーヒーギアは黒や白が主流なので、同系色で揃えている人も多いかと。筆者もご覧の通り黒派ですが、既存ギアたちと馴染む深く艶やかな黒が良きでした。

大容量が助かる

Photo: junior

中の状態が説明しにくかったので、同シリーズのガラス版も参考までに。

市販のコーヒースプーンが余裕で入り、豆は200g〜300gがしっかり入る容量。アウトドア用には大げさですが、家ならこれが正解かと。

Photo: junior

ガラス製だと残量確認も直感的なのが便利ですが、味に拘るなら紫外線も遮るステンレスに軍配ですよ。

簡単に鮮度維持できてドリップが安定

Photo: junior

真空能力についてはガラス版を参考までに。

スイッチオンで中の気圧が下がりマシュマロが膨張。空気が無いので豆の酸化スピードが劇的に遅くなり、1ヶ月以上経っても鮮度の落ちが少なくなります。

Photo: junior

開封後1週間の豆でドリップしてみましたが、鮮度が落ちていると出にくくなるコーヒードームもしっかり出現。真空の効果は感じられました。

ナッツやシリアルなどの乾物用にも便利なので、お気に入りいの豆がある人はぜひチェックしてみてください。

耐久性抜群のステンレス真空キャニスターで珈琲豆の鮮度を守り長期間保存可能！ 7,580円 【36％OFF】 詳細をチェック

Source: machi-ya

本記事制作にあたりBRIGHT_DIYより製品貸与を受けております。