¡Ö»¦¤·²°¤Î¥×¥í¥Ã¥È¡×ÀÅ¤«¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¡Äµ²±¤ò¼º¤¦¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î½Â¤ß¤¬¸÷¤ë
¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥Í¥Þ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Û¤É¤¦¤â¡ª¡¡ÍÂ¼º«¤Ç¤¹¡£¿ûÄ¾¿Í¸µ¼óÁê¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£Ç¯¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é£±£µÇ¯¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¿»ÒÉ×¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ¼óÁê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿û¸µ¼óÁê¤Ë¤Ï¼èºà°ÍÍê¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤´ËÜ¿Í¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÏÉ×¿Í¡¢¤´²ÈÂ²¤È²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤è¤êÂÎ¤òÏ«¤ï¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢º£½µ¤Ïµ²±¤ò¼º¤¦ÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥ó¤òÉÁ¤¯¿·ºî±Ç²è¡Ö»¦¤·²°¤Î¥×¥í¥Ã¥È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡±Ç²è¤Ï¸æÇ¯£·£´¤ÎÌ¾Í¥¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¡¼¥È¥ó¤¬¼ç±é¡£µÞÂ®¤Ëµ²±¤ò¼º¤¦ÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿À¨ÏÓ¤Î»¦¤·²°¡¦¥Î¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢ÁÂ±ó¤À¤Ã¤¿Â©»Ò¤ÎÍê¤ß¤ò¼õ¤±¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î´°Á´ÈÈºá¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡¡º£ºî¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¼ç¿Í¸ø¤¬µ²±¤ò¼º¤¦ÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤äÎ¢ÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎµÞ·ã¤Ë¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¯Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤³¤½¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÀßÄê¤òÀ¸¤«¤·¤¿±é½Ð¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£»þ¡¹²¿¤ÎÀâÌÀ¤â¤Ê¤¯¥¡¼¥È¥ó¤¬ºî¶È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤«¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¿¤Á´ÑµÒ¤â¥¡¼¥È¥ó¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¤¤Þ¤¤¤ÁÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê¡Ö¤¢¤ì¡¢º£²¿¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤ò´ÑµÒ¤Ëµ¿»÷ÂÎ¸³¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£·è¤·¤ÆÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÀÅ¤«¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£½Â¤¤²÷´¶¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£ºî¤Ï¡¢ìÞºá¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯Ï¢Íí¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Â©»Ò¤ÎÍê¤ß¤ÇºÇ¸å¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ë¤â¿Æ»Ò¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ëÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¸÷¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¡¼¥È¥ó¤Î½Â¤ß¤Ç¤¹¡£¼ã¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡¢Ç¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½½Ð¤ë¿¼¤ß¤Ë¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·àÃæ¤Ë¤Ï¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÈà¤Ï¤â¤¦£¸£µºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Ç¯Ï·¤¤¤¿¥®¥é¥®¥é¤·¤¿´¶¤¸¤¬È´¤±ÀÚ¤Ã¤¿¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ê£²¿Í¤Î¼Çµï¤Î¥±¥ì¥óÌ£¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ç§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¤à¤È¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¹¤é¤½¤ÎÂ¸ºß¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»¦¤·²°¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¤¤¦°ì¸«ÊªÁû¤Ê±Ç²è¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ºî¤ò¸«¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÁÄÉãÊì¤äÎ¾¿Æ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£