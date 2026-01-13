ヤンキースＯＢでブルージェイズ時代の２０１５年にア・リーグＭＶＰに輝いたジョシュ・ドナルドソン氏が、タリク・スクバル投手（２９）と年俸調停に至ったタイガースを批判した。

「ニューヨークポスト」紙は１２日（日本時間１３日）、「元ヤンキースのドナルドソン、スクバルとの交渉でタイガースを痛烈に批判…『ゴミのような組織だ』」との記事を配信した。



ヤンキースの三塁手として活躍しメジャー２７９本塁打を誇るドナルドソン氏は「少し遅れたけど、スクバルの調停ニュースを見たよ。タイガースが大失敗だって。スクバルは３２００万ドル（約５０億８１６０万円）を要求している。デトロイトは１９００万ドル（約３０億１７２０万円）を提示している。ゴミのような組織だ」と自身のＸ（旧ツイッター）につづった。

同紙は「２９歳のスクバルはア・リーグのサイ・ヤング賞を２年連続で受賞し、野球界のトップ投手の一人としての地位を固めている。過去２年で防御率２・３０、３１勝１０敗という驚異的な成績を残した」と左腕の非凡さを強調。「スクバルは、２０１５年にデビッド・プライスが記録した１９７５万ドルという、調停資格のある投手としては最高年俸の記録を破ることを目指す」と今後の見通しを伝えた。

さらにドナルドソン氏について「元ア・リーグＭＶＰのドナルドソンは、ほとんどの人よりも仲裁手続きの仕組みをよく知っている。２０１５年オフにドナルドソンとブルージェイズは、彼が１１８０万ドルの金額を提示したのに対し、球団が１１３５万ドルで反論したため、合意に至らなかった」と調停の経験者とした。

結局、ドナルドソン氏は２０１８年シーズン中にインディアンズ（現ガーディアンズ）にトレードとなったが、同紙は「これはスクバルにとってあり得る結果だ」と予想した。実際、スクバルとタイガースが年俸でもめていることは昨年から公になっており、トレード候補として名前が挙がっていた。

またタイガースＯＢのキャメロン・メイビン氏も、スクバルにヤンキース移籍を勧めた。「タイガースは明らかに彼に報酬を払いたくない。そうでなければ、すでに払っているはずだ。…彼らは、スクバルに相応の報酬を支払うのは賢明ではないと、自らを正当化、あるいは納得させようとしているに違いない」とタイガースフロントを猛批判した。