放置プレイで上手に焼けました。

料理は下ごしらえや味付けも大事ですが、火加減もかなり重要な要素ですよね。慣れていればチョロいモンですが、経験値が低いと焦がしたり生焼けだったりで失敗することがあります。

ローストやグリル調理もレンチンくらい楽チンだったらいいのになぁ？

AIとセンサーで焼き加減を調節

COZYTIMEの「LUMO」は、センサーが食材を検知してAIが最適な遠赤外線調理をこなす無煙調理器具。

筐体を閉じる、半開き、180度開いた状態で2面調理、という3通りの使い方が可能で、底から熱したプレートを引き出し予熱調理もこなします。ウッドチップを置くプレートもあり、燻製までできちゃうマルチっぷりです。

従来型は1〜2方向から加熱するのに対し、「LUMO」は斜め左右の上下4方向から360度加熱するので、4倍速く調理できるのも強み。垂れた肉汁や油が熱源に触れないので、無煙を可能にしています。

最大1800Wのパワーで加熱

肉も魚も串焼きやマシュマロだって、AIのサジ加減で美味しく焼けちゃいます。スマホ用アプリにも具材の重さや種類、調理時間といった情報が送られ、独自のレシピを作れば仲間と共有もできます。

Image: Prelaunch

現代人にピッタリ

「LUMO」は世界最大級の家電見本市「CES 2026」に出品されていました。きっと美味しそうな匂いに誘われた人たちが押し寄せたことでしょう。

料理が苦手な人でも、AIのおかげで失敗せず時短を求める現代人にもピッタリですね。

