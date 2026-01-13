Amazonで毎日開催されているタイムセール。家電やガジェットをはじめ、食品や衣料品もお買い求めやすくなっています。

‎デジタル周辺機器やガジェットで人気のアンカーが販売するプロジェクター「 Nebula Capsule Air」は、20%オフの39,990円（税込）で販売中です。

Anker Nebula Capsule Air (世界最小 Google TV搭載モバイルプロジェクター)【ハイビジョン 720P Netflix対応 150ANSI ルーメン 最大100インチ 自動台形補正 超小型 家庭用 コンパクト 天井投影 スペースグレー 最大24ヶ月保証 ネビュラ カプセル エアー】 NEBULA \39,990 （2026/01/13 11:58時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

小さな部屋でも大画面を楽しめる超コンパクトプロジェクターが1万円引き！

↑Anker「Nebula Capsule Air」

「Anker Nebula Capsule Air」は、アンカーが展開するプロジェクターブランド「Nebula」から誕生した世界最小クラスのプロジェクター。500ml缶よりも小さいサイズ感とわずか650gの軽さが大きな特徴で、持ち運びにも便利だといいます。

超コンパクトながら、720pのハイビジョン高画質で最大100インチの映像を映し出すことができるのも魅力的。IEA4.0の自動補正機能による水平・垂直の自動台形補正やオートフォーカス機能も搭載しているため、どんな部屋でも大きくきれいな画面を維持してくれるそうです。別売りのアクセサリーと組み合わせれば天井への投影も可能で、シーンに合わせた映像視聴ができるとか。

さらに、Google TVを搭載し、NetflixやAmazon Prime Video、YouTubeなど10,000以上の人気アプリをリモコン1つでスムーズに利用可能。加えて、Google castとHDMI接続にも対応しており、スマホ・タブレットとのミラーリングやゲーム、Blu-rayの再生も手軽に楽しめるそうです。

カラーはスペースグレーとホワイトの２色。

アンカーの超小型プロジェクターがAmazonタイムセールでお買い得！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post Amazonタイムセールで1万円引き！アンカーの“世界最小クラス”プロジェクターがお得に appeared first on GetNavi web ゲットナビ.