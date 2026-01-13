¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Îº¾µ½½¸ÃÄ¡Ø¥×¥ê¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ù²ñÄ¹¤¬ÂáÊá¡ªÆüËÜ¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖµðÂç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¾Úµò¼Ì¿¿
£±·î£·Æü¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÆâÌ³¾Ê¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¡ÉÂ¿¹ñÀÒÈÈºáÁÈ¿¥¡É¤È¤µ¤ì¤ë²Ú¿Í·Ï´ë¶È¡Ø¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ù¡ÊÂÀ»Ò½¸ÃÄ¹µ¸Ô¡¢°Ê²¼¥×¥ê¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÎÄÄ»Ö¡Ê¥Á¥§¥ó¡¦¥¸¡¼¡£°Ê²¼¡¢¥Á¥§¥ó¡Ë²ñÄ¹¡Ê38¡Ë¤éÃæ¹ñÀÒ¤Î£³¿Í¤ò£¶Æü¤Ë¹´Â«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍâÆü¤Î£·Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥§¥ó²ñÄ¹¤Î¿ÈÊÁ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÆâÌ³¾Ê¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤È¿ô¥õ·î´Ö¶¨ÎÏ¤·¤ÆÁÜºº¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¥Á¥§¥ó²ñÄ¹¤Î¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñÀÒ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥§¥ó²ñÄ¹¤ÏºòÇ¯10·î¡¢ÊÆ¹ñÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤È±ÑÅö¶É¤Ë¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ê¤É¤òµòÅÀ¤ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÍÆµ¿¤ä¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¤µ¤ì¤¿Ï«Æ¯¼Ô¤ò¹éÌä¤¹¤ë¼ýÍÆ½ê¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¤¿ÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñºâÌ³¾Ê¤Ê¤É¤¬À©ºÛ¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÉÔÆ°»ºÉôÌç¤Î²ñ¼Ò¤¬¡¢¡Ç22Ç¯12·î£¸Æü¤ËÆüËÜ¤Ç¡ÖµðÂç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾Úµò¼Ì¿¿¡×¤òÆþ¼ê¡£¤½¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾ÜºÙ¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ç25Ç¯12·î17Æü¸ø³«¤Îµ»ö¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤¬Ç§Äê¤·¤¿¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¡ÉÂ¿¹ñÀÒÈÈºáÁÈ¿¥¡É
¹Âç¤ÊÆüËÜÄí±à¤òÍ¤·¡¢·ëº§¼°¤äÈÕ»Á²ñ¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅìµþ¡¦Çò¶âÂæ¡Ê¹Á¶è¡Ë¤Î¡ØÈ¬Ë§±à¡Ù¡£¤½¤Î±ã²ñ¾ì¤Ç¡¢¤¢¤ë´ñÌ¯¤Ê¡ÖÈ¯É½²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤é£³Ç¯Á°¡¢¡Ç22Ç¯12·î£¸Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢²¦´§¤òÌÏ¤·¤¿¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÃË½÷¤¬ÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±éÂæ¤ÇÇ®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤¦¤Î¤Ï¡¢³æÉý¤ÎÎÉ¤¤Ãæ²Ú·Ï¤Î¿ÍÊª¤À¡£
¡Ò¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¤Î¸½¾õ¡Ä¡Ä¤½¤·¤Æ¾¦¶È»ÜÀß¡¦Êª·ïÀâÌÀ¤ò´Þ¤áÈ¯É½ÀâÌÀ²ñ¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ó
ÇÛ¤é¤ì¤¿»ñÎÁ¤Ë¤Ï¤½¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ì¸«¤¹¤ì¤Ð¡¢³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Î´«Í¶¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼çºÅ¼Ô¤³¤½¤¬¡¢º£¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÁÜººµ¡´Ø¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎµðÂçºâÈ¶¥×¥ê¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
±éÂæ¤ÎÃË¤ÎÌ¾¤Ï²¦碰Ü«¡Ê¥ï¥ó¡¦¥æ¡¼¥¿¥ó¡£°Ê²¼¥ï¥ó¡Ë¡£Èà¤Ï¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤éÌó£³Ç¯¸å¤Î¡Ç25Ç¯11·î£´Æü¡¢ÂæÏÑ¤ÎÁÜººÅö¶É¤Ë¤è¤ê¼ê¾û¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍÆµ¿¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤ÈÁÈ¿¥ÈÈºá¤À¡£
»öÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ç25Ç¯10·î¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤È±ÑÅö¶É¤¬¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤È¤½¤ÎÁí¿ã¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¥ó²ñÄ¹¤òµ¯ÁÊ¤·¡¢ÊÆ¹ñºâÌ³¾Ê¤Ê¤É¤¬À©ºÛ¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¤¿¤Î¤À¡£ÊÆ±ÑÅö¶É¤Ï¸ø¼°À¼ÌÀ¡Ê¡Ç25Ç¯10·î14Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ò¥ï¥·¥ó¥È¥ó¨¡¨¡ ËÜÆü¡¢ÊÆ¹ñºâÌ³¾Ê¤Î³°¹ñ»ñ»º´ÉÍý¶É¡ÊOFAC¡Ë¤È¶âÍ»ÈÈºá¼èÄù¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÊFinCEN¡Ë¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Î³°Ì³¡¦±ÑÏ¢Ë®¡¦³«È¯¾Ê¡ÊFCDO¡Ë¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óº¾µ½¤äÅðÆñ»ñ¶â¤Î¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Î¹ñÌ±¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÈÈºá¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÂÐ¤·¤ÆÊä´°Åª¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Þ¤·¤¿¡Ó
Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ±¤Ê¤ëº¾µ½½¸ÃÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¡ÉÂ¿¹ñÀÒÈÈºáÁÈ¿¥¡É¡×
¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢·ÐºÑ¤òÃÎ¤ë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥×¥ê¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄ¶Í¥ÎÉ¥³¥ó¥°¥í¥Þ¥ê¥Ã¥È¡Ê°Û¤Ê¤ë¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤ÎÊ£¿ô´ë¶È¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë·Ð±Ä·ÁÂÖ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¤ÎÃæ¿´Éô¤ËÎ©¤ÄËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤Ë¡¢Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¤ä£µ¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ø¥×¥ê¥ó¥¹¶ä¹Ô¡Ù¤ä¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Þ¤Ç»±²¼¤Ë¼ý¤á¡¢¥Á¥§¥ó²ñÄ¹¤Ï»üÁ±³èÆ°¤Ë¤âÇ®¿´¤Ê¡É¼ã¤Ì¾»Î¡É¤È¤·¤Æ¡¢É½¼Ò²ñ¤ÇÀäÂç¤Ê¿®ÍÑ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ò¿Í¿ÈÇäÇã¤Ç½¸¤á¤¿¿ôÀé¿Í¤Î¿Í¡¹¤ò´Æ¶Ø¡Ó
¤·¤«¤·¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¼ÂÂÖ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ò¡ÓÆâ¤Ïµ¯ÁÊ¾õ¤«¤é¤ÎÍ×Ìó¡Ë¡£
¡ÒÈà¤é¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñÆâ¤Ë¡¢¹â¤¤ÊÉ¤ÈÍ»ÉÅ´Àþ¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿¡Ö¶¯À©¼ýÍÆ½ê¡×¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎµðÂç»ÜÀß¤ò·úÀß¡£¤½¤³¤Ë¿Í¿ÈÇäÇã¤Ç½¸¤á¤¿¿ôÀé¿Í¤Î¿Í¡¹¤ò´Æ¶Ø¤·¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ê¡Ö¥Õ¥©¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡ÊÅÅÏÃ¹©¾ì¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿ôÀéÂæ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¿ôÉ´Ëü·ï¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¼«Æ°À©¸æ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢´Æ¶Ø¤µ¤ì¤¿Ï«Æ¯¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ØÌµº¹ÊÌ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¥§¥ó²ñÄ¹¤Ï¡¢¥Î¥ë¥Þ¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤Ï«Æ¯¼Ô¤Ø¤Î¹éÌä¤òÍÆÇ§¤·¡¢Éô²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¡ÊÏ«Æ¯ÎÏ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡Ë²¥¤ê»¦¤¹¤Ê¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ë»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿µÏ¿¤Þ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ó
¡ÒÈà¤é¤ÎÈÈºá¼ý±×¤Ï¡¢É½¸þ¤¤Î»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÉÔÆ°»º³«È¯¡×¤ä¡Ö¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ»ñ¶âÀö¾ô¡Ê¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦30¥õ¹ñ°Ê¾å¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¡¢Àö¾ôÁõÃÖ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ó
ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤Ïº£²ó¡¢¥Á¥§¥ó²ñÄ¹¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿»ñ»º¤«¤éÌó150²¯¥É¥ë¡ÊÌó£²Ãû2500²¯±ß¡ËÁêÅö¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÆÃÄê¡£¤¹¤Ç¤ËÊÆÀ¯ÉÜ¤Î´ÉÍý²¼¤ËÃÖ¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëË×¼ýÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë·Ù»¡¤Ï¡¢¥Á¥§¥ó²ñÄ¹¤é¤¬½êÍ¤¹¤ë¹âµé¼Ö11Âæ¤ä¥è¥Ã¥È¡¢ÉÔÆ°»º¤Ê¤ÉÁí³Û£±²¯5000Ëü¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥É¥ë¡ÊÌó170²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Î»ñ»º¤òº¹¤·²¡¤µ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê°¤ÎµðÂçÁÈ¿¥¤¬¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«ÆüËÜ¤Ë¤âÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ËÁÆ¬¤ÎÏÃ¤ËÌá¤ë¡£
¡Ç22Ç¯12·î¡¢¥ï¥ó¤Ï¡ØÈ¬Ë§±à¡Ù¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥á¥¤¥ó¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤Ï¡Ø¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÂÀ»ÒÃÏ»º¥°¥ë¡¼¥×ÅìµþÈ¯É½²ñ¡Ù¡£¼çºÅ¤Î¡Ø¥×¥ê¥ó¥¹ ¡¦¥ê¥¢¥ë¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡ÊPrince Real Estate Group¡¢°Ê²¼¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ê¥¢¥ë¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥Á¥§¥ó²ñÄ¹Î¨¤¤¤ë¥×¥ê¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÉÔÆ°»ºÉôÌç¤Î´ë¶È¤Ç¡¢¥ï¥ó¤Ï¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ê¥¢¥ë¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤ÎÆüËÜµòÅÀ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ØÂÀ»Ò¹ñºÝÃÏ»º¡Ù¤ÎCEO¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¹âµé¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¡ØHappiness Plaza¡Ù¤Ê¤É¤Î¹ØÆþ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¤ÎÅê»ñ²È¤ä´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï¤³¤Î¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î´ë¶È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥×¥ê¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î²¦´§¥Þ¡¼¥¯¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥ï¥ó¤¬¡Ø¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤âÉÔÆ°»º»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ËÅê»ñ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥×¥ê¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î´´Éô¤È»×¤·¤¿Í´Ö¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥ó¤¬°ìÈÖ°Î¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÌ¾»É¸ò´¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¿Í¡¢¼ã¤¤´´Éô¤é¤·¤ÃË¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¹Í¤¨¤ë¤È¤¢¤ÎÃË¤¬¥Á¥§¥ó²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆüËÜ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¶¨²ñ¡×
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¸ø±×À¤Î¹â¤¤ÆüËÜ¤Î¶¨²ñ¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡ØÆüËÜ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¶¨²ñ¡Ù¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Æ¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¶¨²ñ¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¶¨»¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±·Ð±Ä¼Ô¡Ë
¡Ø°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¶¨²ñ¡Ù¤Ï1963Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¸µÃó¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Âç»È¤¬²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ë¤Ï¹âÂ¼ÀµÉ§¡¢Íý»ö¤Ë¤Ï¸µ³°Áê¤ä°ÂÆ£Î´½Õ¡¦¸µ·Ù»¡Ä£Ä¹´±¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÄÃ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡¢Í³½ïÀµ¤·¤°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÎò»Ë¤Î¤¢¤ëÃÄÂÎ¤¬¡¢¤Ê¤¼¥×¥ê¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¡ØÆüËÜ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¶¨²ñ¡Ù¤ËÂÐ¤·¡¢»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ä¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¶¨²ñ»öÌ³¶É¤«¤é¤Ï°Ê²¼¤Î²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅö¶¨²ñ¤È¤·¤ÆÄó¶¡²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø¼°Ê¸½ñ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÉ²Ã¤Î¤´¼ÁÌä¤ä¿·¤¿¤Ê¼èºà°ÍÍê¤Ë¤Ï°ìÀÚ±þ¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¶¨²ñ¤¬»Ø¤¹¡Ö¸ø¼°Ê¸½ñ¡×¤È¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥×¥ê¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¡ÊÆüËÜË¡¿Í¡Ë¤ÎÂà²ñ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£½Å¤Í¤Æ¡ØÈ¬Ë§±à¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¤·¤¿¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ê¥¢¥ë¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤ä¡¢¥°¥ë¡¼¥×Áí¿ã¤Î¥Á¥§¥ó²ñÄ¹¤È¤Î¸ÄÊÌ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢¶¨²ñÂ¦¤Ï¡¢
¡Ö¸ÄÊÌ´ë¶ÈÌ¾¤ÎÆÃÄê¤ä¡¢ÄÉ²Ã¤Î¤´¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ï°ìÀÚ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡×
¤È¤·¤Æ¡¢²óÅú¤òÈò¤±¤¿¡£À¯¼£²È¤ä¸µ´±Î½¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¸ø±×À¤Î¹â¤¤ÃÄÂÎ¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈÈºá¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤Î¶¯¤¤ÁÈ¿¥¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ØÈ¬Ë§±à¡Ù¤ÇÇ®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¤Ï¡¢ÂæÏÑ¸¡»¡Åö¶É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ç25Ç¯11·î¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¥ï¥ó¤ÏÂæÏÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ê¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎµòÅÀ¡ØÂæÏÑÂÀ»Ò¡ÊTaiwan Prince¡Ë¡Ù¤ÎÁí·ÐÍý¡Ê¼ÒÄ¹¡Ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤ÎÂáÊá¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþ¡¦ÀÄ»³¤Î¡ÖµòÅÀ¡×
ÍÆµ¿¤Ï¡¢ÈÈºá¼ý±×¤ÎÀö¾ô¤Ê¤É¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Çº¾¼è¤·¤¿¶â¤ò¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ê¤É¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÂæÏÑ¤ËÁ÷¶â¤·¡¢ÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇîÂÇ»ö¶È¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÂæÏÑÅö¶É¤Ï45²¯ÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó200²¯±ß¡ËÁêÅö¤ÎÉÔÆ°»º¤ä¹âµé¼Ö¤ò²¡¼ý¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎµòÅÀ¡×¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¥ï¥ó¤È¤È¤â¤ËÂæÏÑ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿´´Éô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆüËÜ¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¡Ø¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Î¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÎÓÍÈÌÐ¤È¤¤¤¦ÃË¤â¤¤¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡Ç23Ç¯£¶·î¤«¤éÌäÂê¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡Ç25Ç¯10·î¤Þ¤Ç¡ØÆüËÜ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¶¨²ñ¡Ù¤Î²ñ°÷¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¤â¡¢ÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤Ï¥×¥ê¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÂÎ±¿ÍÑ¤Î¡ÖÀö¾ô¥ë¡¼¥È¡×¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁí¿ã¤Ç¤¢¤ëÄÄ»Ö²ñÄ¹¼«¿È¤¬¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Ë¡ÈµòÅÀ¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤âÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ì½ê¤Ï¡¢ËÌÀÄ»³¤Î°ìÅùÃÏ¤Ë¤¢¤ëÄ¶¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£ÅÐµÊí¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Á¥§¥ó²ñÄ¹¤Ï¡Ç24Ç¯£±·î¤«¤é¤³¤³¤Ë½»½ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Èà¤é¤ÎÆüËÜ¿Ê½Ð¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢º¾µ½¤ÇÆÀ¤¿±ø¤ì¤¿¶â¤ò¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯¤È¤¤¤¦¡ÖÀµ¶È¡×¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀö¾ô¤¹¤ë¡¢¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ¾¤ÎÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
°Ê¾å¤¬¡¢¡Ç25Ç¯12·î17Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Á¥§¥ó²ñÄ¹¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç»öÂÖ¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢¿¿Áê¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¼ò°æ¿¸²ð