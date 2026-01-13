今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、とある猫を多頭飼育している飼い主さんの日常。その賑やかさに多くの方が注目したようです。投稿はXにて、65.7万回以上表示。2.4万件以上のいいねが寄せられていました。

【動画：猫を多頭飼いしている人のリアルな日常…『情報量が多すぎる光景』】

猫を多頭飼いしてる人のリアルな日常

今回、Xに投稿したのは「まつたけ」さん。登場したのは、飼われている猫ちゃんたちです。

飼い主さんが投稿したのは、とある日の日常風景。投稿には、部屋のあらゆる場所に猫ちゃんたちの姿が。飼い主さんのお宅には、まつたけちゃん、おすしちゃん、てんぷらちゃん、すきやきちゃん、からあげちゃん、おでんちゃん、ねぎとろちゃんの計7匹が生活中。それだけ猫ちゃんたちが暮らしていると、必然的にお家も賑やかになるようです。

今回の投稿でも、部屋のあちこちで猫ちゃんたちが自由気ままに過ごしていた模様。ある猫ちゃんはテーブルの上を闊歩し、ある猫ちゃんはキャットタワーでくつろぎ、ある猫ちゃんは大ジャンプし、ある猫ちゃんは遊んでいる猫ちゃんを眺めたりと…とにかく情報量が多かったようです。これだけ賑やかだと退屈するヒマもなさそうですね。

猫ちゃんたちの自由な姿にX民も爆笑

思い思いに過ごしていた猫ちゃんたち。その様子を見たXユーザーたちからは、「画面の情報量がやばいｗ」「シュールですねぇ」「幸せそうだ…」「これは大変だわ」「飼い主様がプロの猫使いすぎる」などの声が多く寄せられていました。

ありのままの幸せそうな猫暮らしの様子に多くの方が、ほっこり心が緩んだようですね。

Xアカウント「まつたけ」では、今回のようにたくさんの猫ちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。猫好きにとって、たまらない投稿ばかりです。

