『ばけばけ』出演トミー・バストウ率いるUKバンド「FranKo」

　NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演するトミー・バストウ率いる英ロックバンド「FranKo」初の来日公演が完売し、東京・大阪で追加公演が決定した。また、島根・松江ではトミー・バストウ本人参加のスペシャルイベントも企画される。

【写真】『ばけばけ』ヘブン先生と印象がらり…バンドで熱唱するトミー・バストウ

　FranKoのリードボーカルを務めるトミー・バストウは、『ばけばけ』ヘブン役を演じ、日本国内で幅広い層からの認知を獲得。また、海外ドラマ『SHOGUN 将軍』でのマーティン・アルビト司祭役など、国際的な俳優活動と並行して音楽活動を続けてきた。

　俳優として培われた高い表現力と、ロックバンドとしてのエネルギッシュなライブパフォーマンスが融合したFranKoのステージは、音楽ファンのみならず、ドラマ・カルチャーファンからも支持を集めています。

　『FranKo Japan Tour 2026』は、2026年12月に東京・松江・大阪の3都市で開催される、FranKoにとって初のジャパンツアー。俳優として日本国内で高い認知を獲得したトミー・バストウの来日と、バンドとしてのライブパフォーマンスが結びついたツアーは、告知開始直後から大きな注目を集め、初回販売分は全公演即完となった。

　この反響を受け、東京・大阪で追加公演が決定。あわせて、『ばけばけ』の舞台として注目を集める松江市では、公演同日の日中にトミー・バストウ本人が参加するスペシャルイベントも企画されることになった。

■ 東京 追加公演
日程：2026年12月5日（土）
時間：OPEN 16:00／START 17:00
会場：Tokio Tokyo（東京都）

■大阪 追加公演
日程：2026年12月12日（土）
時間：OPEN 16:00／START 17:00
会場：梅田LIVE SPACE ODYSSEY（大阪府）