お笑いコンビ「ツートライブ」の周平魂（42）が、12日放送のABCテレビ「骨までしゃぶらせて アナタだけあるある飯店」（月曜深夜0・00）に出演。コンビニエンスストアで売られている“ロングセラー商品”について語った。

誰にも共感されないものの、自身が気になるニッチな“あるある”を、トークでしゃぶり尽くそうという同番組。周平魂は「コンビニのレジ横の大福、凄ないですか？まだあるって凄くないですか？」と提言した。

そして「大福ってたぶん、室町時代とか…」と続けると、共演者らはその真意に「そういうこと！？」と驚いた。周平魂は「江戸時代とかで、飛脚が“あ〜しんどいな”って、お茶屋で“ここ大福もあるんか、すいません大福もください”って大福を食べてる、その大福がコンビニにある」と説明した。

これを受けて「しずる」純が「マイナーチェンジしてないもんね、時代に合わせてない」と理解を示すと、「マリトッツォたちが退いてる中」「豆大福だけずっとある」との声が上がった。

そして自身は“買う派”という「ニューヨーク」屋敷裕政が「え、買わないですか？周平魂さん」と質問。周平魂が「買うねん」と肯定すると、屋敷は「だからあるんじゃないですか？」と笑ったが、周平魂は「だからあるねんけど、ずっと買われ続けてる。エグいロングセラー」と、自身が不思議に思うポイントを強調した。

しかしお笑いタレント永野をはじめとする他の共演者らは「買ったことがない」と驚がく。買う際の心理を聞かれた周平魂は「甘い物を食べたいな、とか。なんかちょっと頭がボーッとしてんなとか」といい、屋敷は「おにぎりじゃない、1個大福をたくわえといたら、どこかロケの途中で食べたいなとか」と解説すると、「江戸の考え！」とツッコまれていた。