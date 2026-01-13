元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日に肺がんのため死去していたことが分かった。81歳。埼玉県出身。政界から追悼の声が寄せられた。

社民党の福島瑞穂参院議員は自身のXで「久米宏さんが亡くなられたと言う報道に接しました。ニュースステーションを見ていて大ファンだったので、本当に残念です。心からお悔やみを申し上げます」で追悼した。

立憲民主党の蓮舫参院議員は自身のSNSで「心からご冥福をお祈りします。子どもの頃に観ていた『ザ・ベストテン』。その司会者が久米宏さんでした。『ニュースステーション』でキャスターを務められていた頃、私は夕方ニュースを担当しました。ニュースを『伝える』だけでなく、『聞かせる』『考えさせる』。その力と姿勢に憧れました」と振り返り、「言葉の選び方、間の取り方。すべてに学ぶことばかりでした」と続け、「気さくに声をかけてくださったこと。今も忘れません」とし、「心から、感謝と哀悼を捧げます」と結んだ。

1967年に早大政経学部を卒業後、TBSに入社。「土曜ワイド」などラジオで頭角を現し、75年に「ぴったしカン・カン」の司会に起用され人気に。78年からは「ザ・ベストテン」で黒柳徹子との名コンビで司会を担当。翌79年に同局を退社し、フリーとして活躍。85年からは「ニュースステーション」（テレビ朝日）のキャスターを04年まで務めた。

久米さんの“伝説”として知られているのが、04年3月の「ニュースステーション」最終回。自分で瓶ビールをグラスに注ぎ「自分へのご褒美」と、生放送中に酒を一気飲みするパフォーマンスが話題となった。