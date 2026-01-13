今月1日、肺がんのため８１歳で死去した、元TBSアナウンサーの久米宏さん。

【写真を見る】【 訃報 】久米宏さん 黒柳徹子さんが追悼 「『ザ・ベストテン』以来本当の親友だった」 【全文】





「ザ・ベストテン」で共に司会を務めた黒柳徹子さんが、自身のインスタグラムを更新し「本当に悲しい」「『さよなら』は言いたくない」などと今の思いを綴りました。







黒柳徹子さんは「久米さん！ 私には親友という人が、いるようで、いなかった。 あなたは、その中で『ザ・ベストテン』以来本当の親友だった。」と、投稿。





続けて「政治のことも、日常のことも、打ち合わせなしにピッタリ合った。私が設立した『トット基金』の理事にもなって頂いた。」と、記しました。そして「先月の理事会に見えなかったので、『どうしたの？』と手紙を出した。返事は来なかった。」と、綴りました。黒柳徹子さんは「久米さん、本当に悲しいです。あなたとのナマ放送の厳しい、やり取り懐かしいです。」と、投稿。続けて「本当は涙もろく優しい人だった、久米さん、『さよなら』は言いたくない、いつか会える時が来たら、続きを話しましょう。『私の涙が見えますか？』本当に友達でいてくれてありがとう。」「クールに見える久米さんへ」と、綴っています。





＜以下、黒柳さんのコメント全文＞

久米さん！

私には親友という人が、いるようで、いなかった。

あなたは、その中で『ザ・ベストテン』以来本当の親友だった。

政治のことも、日常のことも、打ち合わせなしにピッタリ合った。

私が設立した「トット基金」の理事にもなって頂いた。

先月の理事会に見えなかったので、『どうしたの？』と手紙を出した。

返事は来なかった。

久米さん、本当に悲しいです。あなたとのナマ放送の厳しい、やり取り懐かしいです。

本当は涙もろく優しい人だった、

久米さん、「さよなら」は言いたくない、いつか会える時が来たら、続きを話しましょう。

「私の涙が見えますか？」

本当に友達でいてくれてありがとう。



クールに見える久米さんへ



【 久米宏さん プロフィール 】

生年月日：1944年7月14日

出身地：埼玉県



1967年、早稲田大学政経学部卒業し、TBSに入社。テレビでは「ぴったしカンカン」「ザ・ベストテン」、ラジオでは「久米宏の土曜ワイド ラジオＴＯＫＹＯ」などの番組を担当し、人気を博す。

1979年：ＴＢＳを退社。フリーに。

フリー転身後は、日本テレビで「おしゃれ」（1980年〜1987年）、「久米宏のTVスクランブル」（1982年〜1985年）を担当。

そして、１９８５年から、テレビ朝日で「ニュースステーション」のメインキャスターを２００４年までつとめるなど、テレビ史に残る活躍をしました。







